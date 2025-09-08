Orbán Viktor: Mi nyílt lapokkal játszunk, az járkál félhomályban, akinek rossz szándékai vannak

Az ellenfeleink legyártották az előttünk álló politikai évad két legfontosabb mondatát – mondta Orbán Viktor vasárnap a kötcsei pikniken. A miniszterelnök ezzel Tarr Zoltán Tisza-alelnök alábbi mondataira utalt:

Most nem lehet erről beszélgetni, választást kell nyerni, és utána mindent lehet”, illetve: „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”.

Orbán Viktor szerint ezzel „ellenfeleik” bevezették ebbe a politikai évadba a titkosságot és a titkolózást,

amire nekünk egyetlen válaszunk lehet, a nyíltság”.

A miniszterelnök kijelentette: „nyílt lapokkal játszunk”, mert az járkál félhomályban, sötétben, akinek rossz szándékai vannak.

Miután nekünk meg csak jó szándékaink vannak, ezért az idén mi egy teljesen nyílt kötcsei pikniket rendeztünk. Lehetünk büszkék arra, hogy mi mindig azt csináltuk, amit mondtunk, és amit mondtunk, azt meg megcsináltuk. És ehhez tartani akarjuk magunkat a jövőben is”

– szögezte le Orbán Viktor.