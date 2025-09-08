Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ez mindent megváltoztat: 100%-os hatékonyságot mutat a legújabb rák elleni vakcina

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Mi nyílt lapokkal játszunk, az járkál félhomályban, akinek rossz szándékai vannak

46 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A miniszterelnök Kötcsén arról beszélt: az „ellenfeleik” bevezették a titkolózást, amire „nekünk egyetlen válaszunk lehet, a nyíltság”. Orbán Viktor a tiszás Tarr Zoltán szavaira utalva kijelentette: az járkál félhomályban, sötétben, akinek rossz szándékai vannak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorTarr Zoltánkötcsei piknikKötcse

Az ellenfeleink legyártották az előttünk álló politikai évad két legfontosabb mondatát – mondta Orbán Viktor vasárnap a kötcsei pikniken. A miniszterelnök ezzel Tarr Zoltán Tisza-alelnök alábbi mondataira utalt:

Most nem lehet erről beszélgetni, választást kell nyerni, és utána mindent lehet”, illetve: „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”.

Orbán Viktor szerint ezzel „ellenfeleik” bevezették ebbe a politikai évadba a titkosságot és a titkolózást,

 amire nekünk egyetlen válaszunk lehet, a nyíltság”.

A miniszterelnök kijelentette: „nyílt lapokkal játszunk”, mert az járkál félhomályban, sötétben, akinek rossz szándékai vannak. 

Miután nekünk meg csak jó szándékaink vannak, ezért az idén mi egy teljesen nyílt kötcsei pikniket rendeztünk. Lehetünk büszkék arra, hogy mi mindig azt csináltuk, amit mondtunk, és amit mondtunk, azt meg megcsináltuk. És ehhez tartani akarjuk magunkat a jövőben is”

szögezte le Orbán Viktor.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!