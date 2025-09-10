Hírlevél

Rendkívüli

Lengyelország háborúra készülhet

Orbán Viktor

Orbán Viktor üzent Lengyelországnak

39 perce
Olvasási idő: 3 perc
A magyar miniszterelnök a közösségi oldalán reagált a lengyelországi drónincidensre. Orbán Viktor szerint Lengyelország területi integritásának megsértése elfogadhatatlan, Magyarország pedig teljes szolidaritását fejezi ki szövetségesével. A kormányfő hangsúlyozta: az eset is igazolja, hogy a békét szorgalmazó magyar politika indokolt és észszerű.
Orbán ViktorLengyelországSzolidaritás

Orbán Viktor Facebook-bejegyzésben reagált a Lengyelországban történt orosz drónberepülésre, a lengyel légtér megsértésére.

Orbán Viktor szerint Lengyelország területi integritásának megsértése elfogadhatatlan Fotó: Facebook

Orbán Viktor: Magyarország teljes szolidaritását fejezi ki Lengyelországgal az éjszakai drónincidens kapcsán

A bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök kiemelte: 

Magyarország teljes szolidaritását fejezi ki Lengyelországgal az éjszakai drónincidens kapcsán. Lengyelország területi integritásának megsértése elfogadhatatlan.”

A miniszterelnök rámutatott, hogy az eset újabb bizonyíték arra, mennyire veszélyes a háború árnyékában élni. 

Ez az eset is bizonyítja, hogy a békét szorgalmazó politikánk indokolt és észszerű. Egy háború árnyékában élni kockázatokkal és veszélyekkel jár. Itt az ideje véget vetni ennek!”

– fogalmazott Orbán Viktor.

A kormányfő hozzátette: 

Magyarország a továbbiakban is kiáll a béke mellett, és támogatja Donald Trump erőfeszítéseit, amelyek célja a háború lezárása. Ezért támogatjuk Trump elnök úr békét célzó erőfeszítéseit.”

 

