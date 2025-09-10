Orbán Viktor üzent Lengyelországnak

Orbán Viktor Facebook-bejegyzésben reagált a Lengyelországban történt orosz drónberepülésre, a lengyel légtér megsértésére.
A bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök kiemelte:
Magyarország teljes szolidaritását fejezi ki Lengyelországgal az éjszakai drónincidens kapcsán. Lengyelország területi integritásának megsértése elfogadhatatlan.”
A miniszterelnök rámutatott, hogy az eset újabb bizonyíték arra, mennyire veszélyes a háború árnyékában élni.
Ez az eset is bizonyítja, hogy a békét szorgalmazó politikánk indokolt és észszerű. Egy háború árnyékában élni kockázatokkal és veszélyekkel jár. Itt az ideje véget vetni ennek!”
– fogalmazott Orbán Viktor.
A kormányfő hozzátette:
Magyarország a továbbiakban is kiáll a béke mellett, és támogatja Donald Trump erőfeszítéseit, amelyek célja a háború lezárása. Ezért támogatjuk Trump elnök úr békét célzó erőfeszítéseit.”