Kezdjük megszokni: itt a Magyar BMW – Orbán Viktor nagy bejelentése

Orbán Viktor szombaton közösségi oldalán kiemelte: évek munkája és a megfelelő gazdasági környezet kellett ahhoz, hogy Debrecen felkerüljön az autógyártás világtérképére.

A magyarországi autógyártás a BMW új debreceni gyárával soha nem látott magasságokba lép - mondta Orbán Viktor

Fotó: BMW

Kellett hozzá a helyiek tehetsége, a befektetéseket ösztönző gazdasági környezet, és mindenekelőtt kellett hozzá Európa legjobb adórendszere”

– hangsúlyozta Orbán Viktor, hozzátéve, hogy a magyar adórendszer nem bünteti azt, aki többet akar dolgozni és nem fojtja meg a vállalatokat, hanem támogatja a családokat. Szerinte ez a befektetőbarát környezet tette lehetővé a BMW-beruházás létrejöttét.