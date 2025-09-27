Kezdjük megszokni: itt a Magyar BMW – Orbán Viktor nagy bejelentése

Hírlevél

Elindult a legmodernebb BMW-modell gyártása Debrecenben – számolt be Orbán Viktor miniszterelnök. A 2 milliárd eurós zöldberuházás teljesen digitalizált, mesterséges intelligencia-alapú termelést valósít meg, és kizárólag elektromos autókat gyárt, zéró károsanyag-kibocsátással.
Orbán Viktor szombaton közösségi oldalán kiemelte: évek munkája és a megfelelő gazdasági környezet kellett ahhoz, hogy Debrecen felkerüljön az autógyártás világtérképére. 

A magyarországi autógyártás a BMW új debreceni gyárával soha nem látott magasságokba lép - mondta Orbán Viktor
Fotó: BMW

Kellett hozzá a helyiek tehetsége, a befektetéseket ösztönző gazdasági környezet, és mindenekelőtt kellett hozzá Európa legjobb adórendszere”

– hangsúlyozta Orbán Viktor, hozzátéve, hogy a magyar adórendszer nem bünteti azt, aki többet akar dolgozni és nem fojtja meg a vállalatokat, hanem támogatja a családokat. Szerinte ez a befektetőbarát környezet tette lehetővé a BMW-beruházás létrejöttét.

Csak elektromos modellek, zéró kibocsátással

A debreceni gyár a BMW első olyan üzeme, ahol kizárólag elektromos autókat gyártanak. A digitalizált, MI-alapú gyártósor a világ egyik legkorszerűbb technológiáját hozza Magyarországra, és ezzel Debrecen az autóipar új központjává válhat. 

Kezdjük el megszokni: Magyar BMW” 

– írta a miniszterelnök.
 

