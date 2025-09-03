Orbán Viktor kemény üzenetet küldött Magyar Péternek

A miniszterelnök legújabb levelében azt írta,

hiába kenuzik, quadozik, repül negyven napja a kiskakas, a gazdátlanul maradt baromfiudvarban valamelyik ambiciózus alkakas elkukorékolja magát.

Orbán Viktor: hiába kenuzik, quadozik, repül negyven napja a kiskakas (Fotó: Facebook/Magyar Péter)

– Pontosan így történt: „nem mondhatunk el mindent, mert megbukunk”. Ezt nem lehet kimagyarázni – vélekedett a miniszterelnök, aki szerint, ha a tiszások jó dologra készülnének, nem titkolnák el – írta a miniszterelnök.

Magyar Péterék titkolóznak

A Magyar Nemzet összeállításából kiderül, Orbán Viktor úgy fogalmazott, eltitkolni a rossz szándékot kell. – Adóemelést, rezsicsökkentés megszüntetését, 13. havi nyugdíj elvételét.

El kell titkolni, hogy engedelmeskedni akarnak a brüsszeli utasításoknak.

Ha nem engedelmeskedsz, nem kapsz több pénzt, és kiadják a mentelmi jogodat. Aztán mehetsz a bíróság elé lopásért, bennfentes kereskedésért, és irány a dutyi. És oda nem süt be a nap – vélekedett a kormányfő, hozzátéve, hogy a Tisza Párt elnökének így marad hát az engedelmesség, az adóemelés, a multik kiszolgálása, a magyar középosztály és a nyugdíjasok megkopasztása.

Brutális üzemanyagárak jöhetnek

A miniszterelnök felidézte a tiszások másik kiszivárgott tervét is, eszerint

a benzin literenkénti árát 1026 forintra, a gázolajét pedig 1051 forintra növelné Magyar Péterék programja, amely átemelte Brüsszel orosz energiahordozók tiltására vonatkozó célkitűzését.

– Itt az újabb nagy terv: leválni az orosz energiáról. Őrület. 3,5-szeres rezsiszámlák, ezer forintos benzin. Taps, vállveregetés és némi apró Brüsszelből – sorolta a kormányfő, aki egyben kijelentette, mindezt nem fogják hagyni.

Kötcsére készül Magyar Péter, neki csak a balhé maradt. (Fotó: Polyák Attila)

Orbán Viktor szerint Magyar Péternek a lebukás után nem maradt más csak a balhé, most épp Kötcsén készülnek balhéra. – Magyarország 93 ezer négyzetkilométer, de ők pont abba a faluba jönnek, ahol mi tartjuk a politikai évindítónkat évek óta, előre bejelentett időpontban.

Messziről bűzlik, hogy csak a balhé miatt csinálják. Provokáció és balhé, csak ez maradt nekik

– közölte, kiemelve, hogy az indulatok és az agresszió felkorbácsolásának a politikában mindig rossz vége van. A miniszterelnök leszögezte,

a kormány a balhék helyett inkább a béke pártján marad.

– Kevesebb pocskondiázás, több Rampapapam, boldogabb ország – írta.



