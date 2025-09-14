Orbán Viktor kemény üzenetet küldött Magyar Péternek

A Magyar Nemzet arról ír, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a Digitális Polgári Kör levelében figyelmeztetett a Tisza Párt gyenge teljesítményére és a Magyar Péterék által tervezett intézkedések veszélyire is felhívta a figyelmet.

Orbán Viktor miniszterelnök figyelmeztetett a „Tisza-adó” veszélyeire, és kijelentette: Magyarország nem áll és nem is fog háborúban állni. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor: a kötcsei hétvége szellemi mérlege egyértelmű

Az, hogy a tiszások felsültek a mókusörsnyi gyűlésükkel, és ezt az egész ország élőben láthatta, hogy durvák, agresszívek és gyűlölködőek, abban nincs semmi meglepő"

- írta Orbán Viktor a levelében. A kormányfő szerint ezzel szemben a kötcsei hétvége szellemi mérlege egyértelmű: a jobboldalon társadalomtudósok, filozófusok, gazdasági szakemberek és egyházi vezetők állnak, míg a tiszás oldalon „külföldről fizetett bankár”, „genderaktivista családminiszter-jelölt” és „egy szebb napokat látott exkatona”.

A „Tisza-adó” veszélye

Orbán Viktor levelében figyelmeztetett: ha a Tisza Párt kormányra kerülne, jönnének a többkulcsos jövedelemadók, a vagyonadó és a magasabb társasági adó.

Ha nem vigyázunk, jön a többkulcsos tiszás jövedelemadó, vagyonadó és a megemelt társasági nyereségadó”

- írta a kormányfő.

A keresztény hagyományok védelmében

A kormányfő kitért a Charlie Kirk amerikai konzervatív véleményvezér meggyilkolására is, amelyet „megdöbbentőnek és szomorúnak” nevezett. Hozzátette: még ennél is megrázóbbnak találta a svédországi hírt, miszerint 280 kiskorú lányt tartóztattak le gyilkosságok miatt.

Soha nem kaptam ennél erősebb megerősítést, hogy Magyarországnak ki kell tartania keresztény hagyományaink és családbarát politikánk mellett. Isten óvja Svédországot!”

- fogalmazott Orbán Viktor.

Háborús taps Brüsszelben

Orbán Viktor élesen bírálta Ursula von der Leyen State of the Union-beszédét, amelyben az Európai Uniót „háborúban állónak” nevezte.

Magyarország tagja az Európai Uniónak, de nem áll és nem is fog háborúban állni. Egyetlen európai vezetőt se hatalmaztunk fel arra, hogy Magyarországot háborúba vigye”

- emelte ki a miniszterelnök, aki szerint különösen aggasztó, hogy a tiszás és DK-s képviselők állva tapsolták von der Leyen háborús beszédét.

Ha rajtuk múlna, már nyakig lennénk a háborúban”

- írta Orbán Viktor hozzátéve, hogy a Patrióták EP-képviselői már benyújtották a bizalmatlansági indítványt Ursula von der Leyennel szemben, mert annak: