Orbán Viktor kemény üzenetet küldött Magyar Péternek és a Tiszának

Orbán Viktor kedden közzétett Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy a Fővárosi Törvényszék elutasította a Tisza Párt keresetét az Index ellen.

Orbán Viktor miniszterelnök

Fotó: Hajdú-Bihari Napló/Vida Márton Péter / Hajdú-Bihari Napló/Vida Márton Péter

A Tisza azért fordult bírósághoz, mert a sajtó beszámolt alelnökük nyilvános kijelentéseiről, amelyekben elismerte:

progresszív adóemelésre készülnek, ám erről a választások előtt nem akartak beszélni.

„Most már a bíróság szerint is átver a Tisza” – fogalmazott Orbán. A miniszterelnök szerint a párt vezetői hazugsággal próbálták megnyerni a választásokat, majd a sajtót támadták, amiért nyilvánosságra hozta a terveiket. A per végül a Tisza számára kedvezőtlenül zárult.

Orbán bejegyzésében élesen bírálta Magyar Pétert is, akit azzal vádolt, hogy „bosszúlistát” vezet mindenkiről, aki bírálni meri. „A kartonbábu után most a bírákkal van a hiszti” – írta, hozzátéve, hogy „rájuk fér már egy hidegzuhany, legkésőbb áprilisban”.