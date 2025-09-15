Orbán Viktor: Magyarország a magyaroké

A bevándorlást meg kell állítani... Amíg ez a kormány van, biztosan nem fog megtörténni, hogy a bevándorlók célpontjává váljon Magyarország. Mi egyenesen és nyíltan beszélünk arról is, kimondjuk a véleményünket, hogy mi magyarok azt szeretnénk, ha Európa az európaiaké maradna, és meg akarjuk őrizni Magyarországot is magyar országnak. Barátaim, Magyarországon a migránsok száma nulla, nincsenek utcai hordák, nincsen antiszemitizmus, nincs erőszak és nincs zavargás! Magyarország a magyaroké!

– mondja Facebook-videójában Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke.

A videóban a 2015-ös migránsválság idejéről is szerepelnek jelenetek, amikor a magyar kormány következetesen kiállt az uniós migránspolitika ellen. Magyarország ugyanis történelmi jelentőségű döntést hozott tíz évvel ezelőtt , amikor bejelentette a déli határ lezárását. Orbán Viktor lépéséért akkor hazai és nemzetközi támadások özöne zúdult a magyar kormányfőre, mára azonban mindenki számára egyértelmű: ez a döntés mentette meg Magyarországot az illegális bevándorlás okozta káosztól.



