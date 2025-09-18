Orbán Viktor: A legnagyobb történelmi kihívás a migráció, és Afrika még meg sem mozdult

Hírlevél

1 órája
„Az Európa jövőjét meghatározó legnagyobb kihívás a migráció. És Afrika még meg sem mozdult. De meg fog, és mi akkor is ellen fogunk állni!” – fogalmazott legújabb videós Facebook-bejegyzésében a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor szerint a migráció kérdése minden más geopolitikai problémát megelőz.
Orbán Viktor a videós Facebook-bejegyzésében felidézte, hogy 2015 óta nyílt migrációs válság zajlik Európában.

Orbán Viktor: 015 óta nyílt migrációs válság van Európában.
Orbán Viktor: Magyarország megtanulta, hogy határok nélkül nem létezhet biztonságos állam Fotó: Facebook

Orbán Viktor: Magyarország megtanulta, hogy határok nélkül nem létezhet biztonságos állam

Akkor Afrika még meg sem mozdult, de majd megmozdul. 2015 óta nyílt migrációs válság van Európában. Határokra és törvényekre fittyet hányva milliók érkeztek illegális úton Afrikából és Közel-Keletről Európába”

– mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor kiemelte, Magyarország a történelme során megtanulta, hogy határok nélkül nem létezhet biztonságos állam:

Magyarországon a történelem során megtanultuk, hogy egy ország határ nélkül olyan, mint a tojás héj nélkül. A magyarok határvédelmi rendszere működik, ellenáll az illegális migráció legmagasabbra fölcsapó hullámainak is.”

A miniszterelnök szerint az ország jövője szempontjából a migráció és a demográfia jelenti a legfontosabb egzisztenciális kérdést.

Legfontosabb egzisztenciális kérdése Magyarországnak az a migráció, és ehhez kapcsolódóan a demográfia, gyerekek születés, megmaradás”

– hangsúlyozta a kormányfő.

Orbán Viktor történelmi távlatba helyezte a problémát, egyben felidézte Nicolas Sarkozy volt francia elnök szavait is:

Tehát én, ha meg kell nevezni igazán komoly történelmi kihívást, még a háborút meg Ukrajnát is ideértve, akkor én ott első helyre mindenképpen a migrációt tenném, mert itt van a fülemben az, amit Sárközy elnök úr mondott, és akkor Afrika még meg sem mozdult, de majd megmozdult.”

 

