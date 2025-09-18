Orbán Viktor: A legnagyobb történelmi kihívás a migráció, és Afrika még meg sem mozdult

Orbán Viktor a videós Facebook-bejegyzésében felidézte, hogy 2015 óta nyílt migrációs válság zajlik Európában.

Orbán Viktor: Magyarország megtanulta, hogy határok nélkül nem létezhet biztonságos állam

Akkor Afrika még meg sem mozdult, de majd megmozdul. 2015 óta nyílt migrációs válság van Európában. Határokra és törvényekre fittyet hányva milliók érkeztek illegális úton Afrikából és Közel-Keletről Európába”

– mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor kiemelte, Magyarország a történelme során megtanulta, hogy határok nélkül nem létezhet biztonságos állam:

Magyarországon a történelem során megtanultuk, hogy egy ország határ nélkül olyan, mint a tojás héj nélkül. A magyarok határvédelmi rendszere működik, ellenáll az illegális migráció legmagasabbra fölcsapó hullámainak is.”

A miniszterelnök szerint az ország jövője szempontjából a migráció és a demográfia jelenti a legfontosabb egzisztenciális kérdést.

Legfontosabb egzisztenciális kérdése Magyarországnak az a migráció, és ehhez kapcsolódóan a demográfia, gyerekek születés, megmaradás”

– hangsúlyozta a kormányfő.

Orbán Viktor történelmi távlatba helyezte a problémát, egyben felidézte Nicolas Sarkozy volt francia elnök szavait is: