Orbán Viktor: Komolyan vesszük a vállalásokat

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán számolt be arról, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) is beállt az Otthon Start Program mögé.

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Orbán: Az MNB is csatlakozott az Otthon Start programhoz

A kormányfő kiemelte: immár 41 éves kor felett is elég lesz a 10 százalékos önerő a saját otthon megszerzéséhez. Hozzátette, amit a kormány vállalt, azt komolyan is veszi: céljuk, hogy mindenki számára elérhető legyen a lakhatás.

Az MNB felülvizsgálta ingatlanhitelezési eszköztárát

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) áttekintette a hazai ingatlan- és jelzáloghitel-piacot, és több célzott intézkedést fogadott el a pénzügyi stabilitás erősítése érdekében – közölte a jegybank hétfőn.

Új szektorális tőkepuffer 2026-tól

Az MNB döntése szerint 2026. január 1-jétől a lakó- és kereskedelmi ingatlanokra bejegyzett zálogjoggal fedezett kitettségek esetén egyaránt 1 százalékos rendszerkockázati tőkepuffert kell képezniük a bankoknak. A lépés célja a bankok sokkellenálló-képességének erősítése a megnövekedett piaci kockázatok mellett.

Könnyebb út az első lakáshoz

A jegybank megszünteti a 41 éves korhatárt az elsőlakás-vásárlók 90 százalékos hitelfedezeti mutató limitjéhez. Ez azt jelenti, hogy a jövőben minden korosztály számára elérhető lesz a 10 százalék önerővel igénybe vehető konstrukció. Emellett 2025 decemberétől egyszerűsödik az ügyfelek azonosítása is, ami gyorsítja a hitelfolyamatokat.

Magasabb jövedelmi küszöb

Az MNB a jövedelemarányos eladósodottsági mutató szabályait is módosítja. A 60 százalékos eladósodottságot lehetővé tevő jövedelmi küszöb 600 ezerről 800 ezer forintra nő, a kisösszegű hitelek esetében pedig a korábbi 450 ezer forintos határ 550 ezer forintra emelkedik.

Jelzáloglevelek piacának erősítése

A jegybank a jelzáloghitelek stabil finanszírozását célzó előírásokat is szigorítja. 2026 októberétől korlátozzák a bankok egymás közötti jelzáloglevél-vásárlását, kötelező lesz az új kibocsátású jelzáloglevelek tőzsdei bevezetése, és hosszabb futamidőt várnak el az új forrásoknál. A kisebb intézmények terhei ugyanakkor mérséklődnek, mivel a szabályozási küszöb 40 milliárdról 100 milliárd forintra nő.