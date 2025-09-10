Orbán Viktor a Ringben: Az ország érdekei szerint alakítunk kormányt, nem a múltbeli érdemek alapján

A kötcsei pikniken elhangzott, a sajtót már bejárt mondat felidézésével indult az Öt YouTube-csatorna Ring című műsorában Orbán Viktor interjúja, a kormányfő Gavra Gáborral és Hont András politológussal beszélgetett. Felidézték, a miniszterelnök vasárnap azt mondta vasárnap: „semmi nem lesz elfelejtve: minden fel lesz jegyezve, és minden el lesz rendezve”.
Mindezt Orbán Viktor most úgy magyarázta:
aki nem rendel mindent alá a közös győzelemnek, az számítson arra, hogy ezt nem fogjuk elfelejteni. Mint mondta, minden kampányban van olyan időszak, amikor már nem lehet hibákat kijavítani.”
– Az elégtétel és a bosszú között van különbség, a bosszú ugyanis hátrafele fordítja az ember fejét, ezért nem szerencsés bosszúállással kezdeni egy időszakot – fogalmazott.
A kormányfő beszélt arról is, hogy minden választás után vannak átrendeződések. – A választások után le kell vonni mérleget, egymás között el kell ezeket rendezni.
Nem múltbéli érdemek alapján alakítunk kormányt, hanem megnézzük, milyen lesz a következő négy év, ez alapján választjuk ki az embereit”
– mondta.
Arra a felvetésre, amely szerint a Kötcsén bejelentett nemzeti konzultáció „a legsúlyosabb határátlépés lesz", amit a kormány 2010 óta elkövetett, és amit Horn Gábor elemző választási csalásnak nevezett, a kormányfő azt mondta: ebből is látszik, hogy
az ész nem mindig szolgálja az ember javát.”
– Előre szaladnak: nyugalom, majd, ha már látják a kérdéseket, akkor érdemes ilyen súlyos vádakat megfogalmazni – fogalmazott a kormányfő, aki szerint a nemzeti konzultácó kritikája csupán az értelmiségiek gőgössége.
Édesapja hatvanpusztai birtokával kapcsolatban is kérdezték Orbán Viktort, aki újfent leszögezte, semmi köze ahhoz a birtokhoz. Közölte, hogy
neki máshol van a tűréshatára, mint az őt kérdező újságíróknak, és az ilyen támadások a politikai propaganda mindennapos részét képezik a kormányfő életében.
Hozzátette, korábban átélt már olyat is, amikor rabruhában plakátolták ki őt baloldali politikai szereplők. Azt is mondta Hatvanpusztáról, hogy ez mindig is gazdaság volt, és most is az, és reméli, hogy üzembe is helyezik hamarosan. Arra, hogy Hadházy Ákos Hatvanpuszta környékén szokott ólálkodni, Orbán Viktor azt mondta, Hadházy mást soha nem tett le az asztalra, minthogy utána szaglászik. A politikus korábban ráadásul fideszes volt.
Volt fideszes politikusok kapcsán a kormányfő megemlítette a Tisza elnökét is, mint mondta, remek idézetek vannak abból az időből, amikor Magyar Péter még a Fideszhez tartozott, és azt hangoztatta, hogy milyen jól kormányoz Orbán Viktor. A magyar adórendszerrel kapcsolatban a miniszterelnök úgy fogalmazott: nem szeretne szektorális különadót kivetni, és semmilyen adóemelésnek nem híve.
– Óvnám magunkat attól, hogy bárki bármilyen vagyonosodási adóval sújtsa a magyarokat. Ha valaki ránéz egy komolyabb gazdasági elemzésre, és megnézi honnan jönnek a tőkéscsoportok, akkor azt látja, hogy fifti-fifti az arány
–mondta. Szerinte, a kérdést illetően fontos vizsgálni az elmúlt 35 évet és megnézni, hogy a tőkéscsoportok melyik időszakból jönnek. – Azt, hogy ez kizárólag a jobboldalhoz köthető tevékenység, nem tudom elfogadni, mert az elmúlt 35 évet egyben kell áttekinteni, és nem is szeretnék megnevezni olyan, baloldali időszakban felemelkedett tőkéscsaládokat, akik ebben az időszakban emelkedtek fel, de ez nem az én tisztem, hanem Hadházy úré. Én óvnám magunkat attól, hogy kivessünk valamilyen adódézsmát – jelezte Orbán Viktor.
A miniszterelnök beszélt arról is, hogy ők megvesztegethetetlenek, eltéríthetetlenek, nem fognak engedni. A gazdaságpolitikának ugyanis a magyar emberek előnyét kell szolgálni. A kormányfő szerint kulcskérdés, hogy hogyan fogadja el a magyar társadalom, hogy átléptünk a „senkinek nincs semmije”-korszakból egy új korszakba, ahol vannak gazdagabbak, meg szegényebbek.
Völner Pál korábbi államtitkárról szólva azt mondta: várja a bíróság ítéletét, amelyet természetesen el fog fogadni. Azt mondta a miniszterelnök,
a Völnerrel szembeni bírósági eljárás cáfolja azt az állítást, hogy bizonyos emberek a törvények felett állnak.
A Pegasus-ügyben Orbán Viktor szerint Varga Juditnak semmilyen felelőssége nincs. Erre a feladatra ugyanis nem a miniszter van kijelölve, hanem a helyettese. A kormányfő szerint vannak született és vannak tanult politikusok. Úgy véli, Varga Juditról lehetett látni, hogy erre született. Azt mondta: ha sikeres lett volna, a helyén marad. Tehetséges volt, de mégsem sikeres. A kormányfő felvetette, hogy
Magyar Péter édesanyja volt a bírói hivatal részéről a delegált, amikor a végrehajtókat kijelölték.
Hont András mindezt furcsának nevezte, ugyanis Magyar Péter ezután rohant ki az utcára. A miniszterelnök szerint az pech, ha valaki ilyen emberhez megy férjhez. Orbán Viktor úgy vélekedett: budapesti liberális túlgondolásról van szó.
A miniszterelnököt kérdezték a munkanélküli segély időtartamával kapcsolatban, aki erre reagálva elmondta: szerinte nincs semmi baj azzal, hogy három hónapig tart a munkanélküli segély, mert a kormány utána sem engedi el a kezét azoknak, akik elveszítik a munkájukat. – Amikor lejár a munkanélküli segély, akkor nem arról van szó, hogy le is út, fel is út és mehetsz a híd alá, hanem be tudsz menni az önkormányzathoz, közmunkát tudsz kérni és kapsz is, de képzést is felajánljunk, ez is egy mód, ahogyan az egyén mielőbb vissza tud kerülni a munka világába.
Segíteni akarunk abban, hogy ne maradjanak az emberek a munkanélküliség világában. Abban hiszek, hogy ha az emberek akarnak és tudnak is dolgozni, meg is kapják a fizetségüket
– hangsúlyozta.
Hozzátette, Magyarországon még mindig arról beszélünk, hogy több a munka, mint a munkaerő, ilyen munkakörülmények között nem fenyeget a munkanélküliség réme, lasszóval keresik az alkalmazottakat. A kormányfő szerint
szó sincs arról, hogy a magyar munkavállalók kiszolgáltatott helyzetben lennének, meglátása szerint jogi és pénzügyi támogatást is kapnak.
– A minimálbért folyamatosan emeljük, hogy egy bizonyos összegnél kevesebbet ne keressenek. Szerintem ez rendben van – mondta a miniszterelnök.
A Tisza egy átverés
Arra a felvetésre, miért nincsenek szakpolitikai viták, Orbán Viktor emlékeztetett, nem lehet vitázni olyan ellenzéki szereplőkkel, akik arról beszélnek, hogy majd csak a választás után mondják meg, mire készülnek.
– Nem is szakpolitikai vita zajlik, mert arról ugyan lehet vitázni, hogy progresszív adó vagy egykulcsos adó legyen, de itt arról van szó, hogy valaki úgy fogalmaz: nem mondom meg mit akarok, mert ha elmondanám, akkor elbuknám a választást. Ez nem egy szakpolitikai vita, hanem egy átverés, hogy finoman fogalmazzak – hívta fel a figyelmet. – Megszavaztatják a Tisza embereit arról, hogy progresszív adó legyen, majd majd letagadják – tette hozzá. A kormányfő szerint nem lehet azt mondani a választóknak, hogy nem mondhatom meg mire készülünk, de a választás után mindent lehet – mondta a miniszterelnök, aki aláhúzta: soha, semmilyen ügyben nem titkolt el semmit, mindig betartotta az ígéretét.
A magyar gazdaság állapotával kapcsolatban Orbán Viktor elmondta, az év elején bejelentett ígéretét – a repülőrajtról és a gazdasági akciótervről – végül betartotta.
– Az történt, hogy meghirdettünk egy gazdasági akciótervet, ami arra a feltevésre alapult, hogy a háború és a szankciók már nem blokkolják a gazdasági fejlődést. Nem így lett, mert a háború még tart. De mindent megcsinálunk, megcsinálok, amit vállaltam, csak fél évvel át kellett ütemeznem. Igaz, hogy nem januártól, de július 1-től minden dolog, amit vállaltunk, az megtörtént. A nyugdíjak, a családok támogatása, az adócsökkentés, mindent beváltottunk – sorolta, kiemelve, hogy minden intézkedés mögött, amelyet korábban bejelentett, van gazdaságpolitikai fedezet.
Amit most megcsinálunk az előttünk álló hónapokban, azt a gazdaság mostani teljesítménye mellett is meg tudjuk tenni. Hogy ez milyen hosszan folytatható, függ attól is, meddig tart a háború, mert a háború és a szankciók blokkolják a gazdasági növekedést. Ha ettől meg tudnák szabadulni (ezen dolgozom), akkor a magyar gazdaság növekedési kilátásai jelentősen megnőnének
– jelezte.