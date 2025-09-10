Orbán Viktor a Ringben: Az ország érdekei szerint alakítunk kormányt, nem a múltbeli érdemek alapján

A kötcsei pikniken elhangzott, a sajtót már bejárt mondat felidézésével indult az Öt YouTube-csatorna Ring című műsorában Orbán Viktor interjúja, a kormányfő Gavra Gáborral és Hont András politológussal beszélgetett. Felidézték, a miniszterelnök vasárnap azt mondta vasárnap: „semmi nem lesz elfelejtve: minden fel lesz jegyezve, és minden el lesz rendezve”.

Mindezt Orbán Viktor most úgy magyarázta:

aki nem rendel mindent alá a közös győzelemnek, az számítson arra, hogy ezt nem fogjuk elfelejteni. Mint mondta, minden kampányban van olyan időszak, amikor már nem lehet hibákat kijavítani.”

– Az elégtétel és a bosszú között van különbség, a bosszú ugyanis hátrafele fordítja az ember fejét, ezért nem szerencsés bosszúállással kezdeni egy időszakot – fogalmazott.

Átrendeződések a választások előtt és után

A kormányfő beszélt arról is, hogy minden választás után vannak átrendeződések. – A választások után le kell vonni mérleget, egymás között el kell ezeket rendezni.

Nem múltbéli érdemek alapján alakítunk kormányt, hanem megnézzük, milyen lesz a következő négy év, ez alapján választjuk ki az embereit”

– mondta.

Nemzeti konzultáció a Tisza hazugságkampányáról

Arra a felvetésre, amely szerint a Kötcsén bejelentett nemzeti konzultáció „a legsúlyosabb határátlépés lesz", amit a kormány 2010 óta elkövetett, és amit Horn Gábor elemző választási csalásnak nevezett, a kormányfő azt mondta: ebből is látszik, hogy

az ész nem mindig szolgálja az ember javát.”

– Előre szaladnak: nyugalom, majd, ha már látják a kérdéseket, akkor érdemes ilyen súlyos vádakat megfogalmazni – fogalmazott a kormányfő, aki szerint a nemzeti konzultácó kritikája csupán az értelmiségiek gőgössége.



Hatvanpuszta: „nincs közöm hozzá”

Édesapja hatvanpusztai birtokával kapcsolatban is kérdezték Orbán Viktort, aki újfent leszögezte, semmi köze ahhoz a birtokhoz. Közölte, hogy

neki máshol van a tűréshatára, mint az őt kérdező újságíróknak, és az ilyen támadások a politikai propaganda mindennapos részét képezik a kormányfő életében.

Hozzátette, korábban átélt már olyat is, amikor rabruhában plakátolták ki őt baloldali politikai szereplők. Azt is mondta Hatvanpusztáról, hogy ez mindig is gazdaság volt, és most is az, és reméli, hogy üzembe is helyezik hamarosan. Arra, hogy Hadházy Ákos Hatvanpuszta környékén szokott ólálkodni, Orbán Viktor azt mondta, Hadházy mást soha nem tett le az asztalra, minthogy utána szaglászik. A politikus korábban ráadásul fideszes volt.