Nemzeti konzultáció indul az ellenzék adóemelési terveiről

A jövő évi választás is a bizalomról szól, ám az ellenfél teljes bizalomvesztésben van - mondta a Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett kötcsei pikniken Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke.

Orbán Viktor: Hamarosan nemzeti konzultációt indítunk

A kiszivárgott ellenzéki adóemleési tervekre utalva a kormányfő hangsúlyozta: ellenfeleik "a titkosságot és a titkolózást bevezették ebbe a politikai évadba".

Az járkál a félhomályban és a sötétben, akinek rossz szándékai vannak"

- fűzte hozzá.

A miniszterelnök a magyar érdekek megvédése melletti mozgósítás részeként hirdette meg a nemzeti konzultációt:

Hamarosan nemzeti konzultációt indítunk a kiszivárgott adóemelési tervekről is. Ez a mozgósítás része.”

Orbán Viktor szerint világos a különbség: az ellenzéki tervek „százezreket, akár milliókat vennének ki” a középosztály zsebéből, míg a kormány az egykulcsos SZJA-t, a családi kedvezményeket és az Otthon Start programot erősíti.

Amit mi mondunk, azt meg is csináljuk”

- emlékeztetett, hozzátéve: az adópolitika kérdése a 2026-os választás egyik fő tétje lesz.

A választási esélyekre utalva a miniszterelnök azt mondta, hogy:

Mi vagyunk az esélyesek, mi vezetünk. Ha most lennének a választások 80 egyéni körzetet megnyernénk, ez biztos stabil kormányzást jelentene, megvannak a jelöltjeink."

Ezután kitért arra is, hogy mivel még nincs béke, ezért nem ment fel oda a növekedés, ahová szerették volna. A célzott programokat fél évvel később kellett elindítani - tette hozzá.

Július 1-től adómentes a CSED és a GYED, megindult az otthonteremtési program, októbertól a háromgyerekes édesanyák adómentesek lesznek, januárban kifizetik a fegyverpénzt és ismét emelkedik a családoi adókedvezmény mértéke. Február elején kifizetik a 13. havi nyugdíjakat. Minden vállalásunkat teljesíteni fogjuk, tehát amit mi mondunk azt be is tartjuk"

- mondta a kormányfő, hozzátéve, hogy a győzelmi terv lényege: az esélyességet be kell váltani, meló van.