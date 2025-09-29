Orbán Viktor: Oroszországból biztosan jön gáz és olaj, mert minden más forrás drágább

Semjén Zsoltnak volt igaza, hogy beleállt a Szőlő utcai ügybe, ami a kormány cselekvőképessége, akcióképessége elleni támadás, egy „jól felépített, külföldi titkosszolgálati szálat sem nélkülöző kormánybuktatási kísérlet” – jelentette ki a miniszterelnök a Harcosok órája podcastben hétfőn reggel.

Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok órája vendégeként 2025. szeptember 29-én (forrás: YouTube/Harcosok Órája)

A miniszterelnök szerint ez esetben nem Semjén Zsoltot vagy a kormány másik tagját támadták, hanem azt akarták elérni, hogy

fogjon rajtunk egy vérvád, amivel szemben fel tud lázadni a fél ország, és a kormányt meg lehet gyengíteni, meg lehet bénítani, de talán meg is lehet buktatni

– fogalmazott. Orbán Viktor megjegyezte, az ügyben ellentámadásba ment át a kormány. Közölte: rendszeresen történnek kamu álhírekkel, becsületbe gázoló módon elkövetett támadások, ő ezeket rendre elengedi a füle mellett, de most elfogadta Semjén Zsolt érvelését, hogy „ez egy vérvád”, és bele kell állni az ügybe.

Orbán Viktor: 70 százalékig készen vagyunk az ország naggyá tételével

Mintegy 70 százalékos állapotban vagyunk Magyarország naggyá tételével – hangoztatta Orbán Viktor. A kormányfő úgy fogalmazott: az elmúlt 15 évben rengeteg dolog történt; csak nem elég, még sok mindennek meg kell történnie. Ahhoz, hogy az országot naggyá tudjuk tenni onnan, ahonnan megörököltük, tehát a Gyurcsány-féle nyolc év után, még kell néhány esztendő – mondta Orbán Viktor.

A mi filozófiánk az alacsony adókulcsok, de mindenkitől beszedjük az adót, nincs mentség, (viszont) utána hagyjuk az embereket, hogy éljenek”

– jelentette ki.