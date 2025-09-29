Orbán Viktor: Oroszországból biztosan jön gáz és olaj, mert minden más forrás drágább

Semjén Zsoltnak volt igaza, hogy beleállt a Szőlő utcai ügybe, ami a kormány cselekvőképessége, akcióképessége elleni támadás, egy „jól felépített, külföldi titkosszolgálati szálat sem nélkülöző kormánybuktatási kísérlet” – jelentette ki a miniszterelnök a Harcosok órája podcastben hétfőn reggel.
A miniszterelnök szerint ez esetben nem Semjén Zsoltot vagy a kormány másik tagját támadták, hanem azt akarták elérni, hogy
fogjon rajtunk egy vérvád, amivel szemben fel tud lázadni a fél ország, és a kormányt meg lehet gyengíteni, meg lehet bénítani, de talán meg is lehet buktatni
– fogalmazott. Orbán Viktor megjegyezte, az ügyben ellentámadásba ment át a kormány. Közölte: rendszeresen történnek kamu álhírekkel, becsületbe gázoló módon elkövetett támadások, ő ezeket rendre elengedi a füle mellett, de most elfogadta Semjén Zsolt érvelését, hogy „ez egy vérvád”, és bele kell állni az ügybe.
Mintegy 70 százalékos állapotban vagyunk Magyarország naggyá tételével – hangoztatta Orbán Viktor. A kormányfő úgy fogalmazott: az elmúlt 15 évben rengeteg dolog történt; csak nem elég, még sok mindennek meg kell történnie. Ahhoz, hogy az országot naggyá tudjuk tenni onnan, ahonnan megörököltük, tehát a Gyurcsány-féle nyolc év után, még kell néhány esztendő – mondta Orbán Viktor.
A mi filozófiánk az alacsony adókulcsok, de mindenkitől beszedjük az adót, nincs mentség, (viszont) utána hagyjuk az embereket, hogy éljenek”
– jelentette ki.
A Tisza Párt vagyonadóra vonatkozó elképzeléseiről elmondta: amit a tiszások mondanak, az egy adóhatósági,vagyon-ellenőrzéses új bürokrácia, ami „bele fog mászni” az emberek életébe. A miniszterelnök óvatosságot javasolt minden új adónem bevezetésekor, ugyanis nemcsak arról érdemes gondolkodni, ha egy-egy adókulcs emelkedik, hanem arról is, hogy az mi mindennel jár.
Az adó egy érzékeny dolog, mert ott tud az állam behatolni az emberek magánéletébe. A komcsik is ezt csinálták, ezért óvatosságot javaslok”
– fogalmazott a kormányfő.
Oroszországból biztosan jön gáz és olaj, minden más beszerzési forrás bizonytalanabb és drágább, mint a hosszú távú szerződéssel lekötött orosz – jelentette ki a miniszterelnök. Hangsúlyozta:
Magyarország földgáz- és kőolajellátásának biztonsága Oroszország felől garantált, és „normális ember” nem adja föl a biztonságosat a bizonytalanért.
Az Oroszországból érkező energiaforrásnak van egy megállapodott ára – magyarázta –, ami olcsóbb, mintha Magyarország máshonnan venné. Ha drágábban vesszük az olajat és a gázt, akkor drágábban adjuk el az embereknek is. Orbán Viktor értetlenségének adott hangot, és
rosszindulatúaknak nevezte azokat, akik annak örülnek, hogy állítólag lesznek olyan intézkedések, amelyek rosszak lesznek Magyarországnak.
Vannak a bolondok, meg vannak a hazaárulók – mondta. „Amikor kimegyünk futballozni a gyepre (...) és a magyar ember nem a magyar csapatnak szurkol, hanem az ellenfelének, azt hogy hívják?” – tette fel a kérdést. A Donald Trumppal a témában folytatott telefonbeszélgetésről elmondta, az amerikai elnök megkérdezte tőle, hogy Magyarország miért vesz Oroszországtól gázt és olajat. „Elmondtam neki (...), és mondta, hogy érti, pont”.
Hozzátette: nem vagyunk egymás alárendeltjei, nem úgy van, hogy Washingtonból ideszólnak, és akkor mi csinálunk valamit.
„Van két szuverén állam, annak vannak szuverén vezetői, és ha van dolog, amiben érdekeltek vagyunk egymás ügyeiben, akkor azt megkérdezzük egymástól” – mondta Orbán Viktor.
Ukrajna akkor tudná megnyerni a háborút, ha Nyugat-Európából vagy Amerikából százezres nagyságrendben érkeznének harcoló csapatok a frontvonalra, de az világháborút jelentene, amit senki nem akar – mondta Orbán Viktor.
Jelezte: az amerikai elnök meg szokta kérdezni a véleményét a háborúról, és ő azt mondta neki, hogy ez a háború eldőlt, az oroszok megnyerték.
A kérdés, hogy mikor és ki fog megállapodni az oroszokkal: amerikai–orosz megállapodás lesz, vagy végre az európaiak is hajlandóak tárgyalni, és lesz európai–orosz tárgyalás. Hangsúlyozta: ezt a háborút nem lehet megnyerni a hadszíntéren. Minden katonai szakértő azt mondja, ideértve az amerikaiak legjobb katonai szakértőit is, hogy a háborút Ukrajna akkor tudja megnyerni, ha Nyugat-Európából vagy Amerikából százezres nagyságrendben érkeznek harcoló csapatok a frontvonalra.
A kormányfő leszögezte:
a nyugatiak nem az oroszok ellen harcolnak, hanem nem akarnak kimaradni Ukrajna felosztásából.
Az oroszok elvették Ukrajna 20 százalékát, és a nyugatiak úgy gondolják, hogy nekik joguk van elvenni a maradékot.
Ez egy rendes imperialista háború, csak nem így hívják”
– közölte. „A nyugatiak egész egyszerűen nem akarnak kimaradni egy fölosztható ország számukra elérhető szeletéből, ezért van az egész háború (...) szerencsétlen ukránok kifosztása van a dolog mögött, miközben úgy adják el, mintha Ukrajnát védenék meg” – fogalmazott Orbán Viktor.