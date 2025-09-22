Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Jön a világ leghatékonyabb traffipaxa, retteghetnek a szabálytalankodók

Orbán Viktor

Orbán Viktor a Parlamentben elmondja, hogyan lesz győztes Magyarország

21 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Első ülésnap, indul a parlamenti meló – írta hétfő reggel a közösségi oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor rövid posztjában megjegyzi: ma „azt is elmondom, hogyan lesz Magyarország a változások győztese”.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorminiszterelnökOrszággyűlés HivatalaParlamentőszi ülésszak

„Tavasz óta annyi minden történt, mint máskor évek alatt” – jegyezte meg rövid posztjában, hétfőn reggel Orbán Viktor. Arról is tájékoztatott, hogy a napirend előtt „mindenről beszámol”, és 

kellő szerénységgel azt is elmondom, hogyan lesz Magyarország a változások győztese.

Merjük naggyá tenni Magyarországot!” – fogalmazott a kormányfő.

Budapest, 2022. május 2. Képviselők esküt tesznek az Országgyűlés alakuló ülésén 2022. május 2-án. A patkó első sorában Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Orbán Viktor miniszterelnök (középen, b-j). MTI/Illyés Tibor
A képviselők esküt tesznek az új Országgyűlés alakuló ülésén, 2022. május 2-án (Fotó: Illyés Tibor)

A parlament háromnapos üléssel kezdi meg ma az őszi ülésszakát, a tervek szerint 20 mentelmi üggyel kapcsolatos kérdést vitatnak meg a képviselők. Az Országgyűlés honlapján olvasható napirend szerint a plenáris ülés 13 órakor kezdődik.

 A miniszterelnök üzenetéből tehát arra lehet következtetni, hogy rendkívüli beszédet mond az Országgyűlésben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!