Orbán Viktor a Parlamentben elmondja, hogyan lesz győztes Magyarország

„Tavasz óta annyi minden történt, mint máskor évek alatt” – jegyezte meg rövid posztjában, hétfőn reggel Orbán Viktor. Arról is tájékoztatott, hogy a napirend előtt „mindenről beszámol”, és

kellő szerénységgel azt is elmondom, hogyan lesz Magyarország a változások győztese.

Merjük naggyá tenni Magyarországot!” – fogalmazott a kormányfő.

A képviselők esküt tesznek az új Országgyűlés alakuló ülésén, 2022. május 2-án (Fotó: Illyés Tibor)

A parlament háromnapos üléssel kezdi meg ma az őszi ülésszakát, a tervek szerint 20 mentelmi üggyel kapcsolatos kérdést vitatnak meg a képviselők. Az Országgyűlés honlapján olvasható napirend szerint a plenáris ülés 13 órakor kezdődik.