Rendkívüli

Megdöbbentő ajánlatot tett Putyin az Egyesült Államoknak

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Az Otthon Start Program kiszélesíti a magyar középosztályt

16 perce
Orbán Viktor szerint az Otthon Start Program a magyar középosztály kiszélesítését szolgálja: a fix 3 százalékos hitellel a fiatalok saját tulajdonhoz juthatnak, ami a polgári Magyarországot erősíti. A kormányfő hangsúlyozta, három hét alatt már több mint tízezer igénylés érkezett, a program pedig öt éven belül ötvenezer új lakás felépítését hozhatja, jelentős lendületet adva a gazdaságnak és a magyar vidéknek.
A magyar középosztály kiszélesítése programjának nevezte az Otthon Start Programot Orbán Viktor hétfőn az Országgyűlésben.

Orbán Viktor, Otthon Start
Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

A kormányfő napirend előtti felszólalásában kiemelte: a fix 3 százalékos hitel a fiataloknak tulajdont juttat, és ezáltal a polgári Magyarországot erősíti. Az érdeklődés óriási, három hét alatt több mint tízezer hiteligénylést indítottak el országszerte. Úgy számolnak, hogy a szokásos új lakásokon felül a program hatására öt éven belül még ötvenezer új lakás megépül. Ez komoly lendületet ad a magyar gazdaságnak, jót tesz az építőiparnak, és megerősíti a magyar vidéket is – összegzett.

Orbán Viktor kitért arra is, hogy július 1-jétől elindították Európa legnagyobb adócsökkentési programját, jövedelemadó-mentessé tették a csedet és a gyedet. A csed esetében ez havonta 78 ezer forint, a gyed-nél 43 ezer forint többletjövedelmet jelent egy családnak. Szintén július 1-jétől ötven százalékkal megemelték a családi adókedvezményt, 2026. január 1-jétől újabb ötven százalékot emelnek – jelezte.

Borítókép:  Orbán Viktor (Forrás: a miniszterelnök Facebook-oldala)

 

