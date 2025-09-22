„Az EU nem állhat háborúban” – Orbán Viktor üzent Brüsszelnek

Hírlevél

Orbán Viktor az Országgyűlés őszi ülésszakának nyitónapján kijelentette: Ukrajna uniós csatlakozása csődbe vinné Magyarországot és Európát is, ezért hazánknak nincs oka támogatni azt. A miniszterelnök hangsúlyozta, a rezsicsökkentés fenntartásához elengedhetetlen az orosz gáz és kőolaj, valamint leszögezte: Magyarország nem akarja, hogy az Európai Unió háborúban álljon.
Ha Ukrajna belép az Európai Unióba, csődbe viszi Magyarországot és Európát is, semmi okunk, hogy ezt támogassuk – hangsúlyozta Orbán Viktor hétfőn az Országgyűlés őszi ülésszakának első napján elmondott napirend előtti felszólalásában.

Orbán Viktor, parlament, háború
Orbán Viktor elmondta: Magyarország az Európai Unió tagja, senkivel nem áll háborúban, így az Európai Unió sem állhat . Fotó: Polyák Attila

A miniszterelnök azt mondta: Ukrajna csatlakozása tönkretenné a magyar gazdaságot, átrendezné az európai mezőgazdaság alapjait, Magyarország pedig az eddigi támogatott pozícióból, befizetővé válna. Hozzátette, az Ukrajna tagságáról szóló szavazás több mint 2 millió voksa világosan kijelöli Magyarország álláspontját ebben a kérdésben, de számolni kell azzal, hogy Brüsszel, számos uniós tagállam és több európai párt, köztük magyarországiak is, meg akarják változtatni Magyarország álláspontját, és le akarják törni a magyarok ellenállását.

Orbán Viktor: a rezsicsökkentéshez elengedhetetlen az orosz gáz és az orosz kőolaj

A kormányfő jelezte: nyáron a kormánynak foglalkoznia kellett Magyarország energiabiztonságával is, mert a Barátság kőolajvezetéket ukrán támadások érték. Megjegyezte: az ukránoknak is méltányolniuk kellene, hogy Magyarország Ukrajna első számú villamos energiaellátója. Orbán Viktor kiemelte: 

a háztartások rezsicsökkentésének fenntartásához elengedhetetlen az orosz gáz és az orosz kőolaj. 

A magyar kormány döntéseinek köszönhetően 2025-ben is az Európai Unió legalacsonyabb áram- és gázárait tudják biztosítani a magyar családoknak; a rezsicsökkentés nélkül minden család évente több százezer forinttal fizetne magasabb árat az energiáért – hívta fel a figyelmet.

Magyarország nem akarja, hogy az unió harcban álljon

Magyarország nem akarja, hogy az Európai Unió harcban álljon, ezért nem támogatja Ukrajna uniós tagságát sem – mondta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn az Országgyűlésben napirend előtt.

A kormányfő a parlament őszi ülésszakának első ülésén kiemelte: Magyarországnak az ősz során még számos alkalommal meg kell ismételnie a külpolitikai tanácskozásokon, hogy Magyarország nem adott felhatalmazást senkinek sem arra, hogy a nevében háborút viseljen.

Magyarország az Európai Unió tagja, senkivel nem áll háborúban, így az Európai Unió sem állhat 

– hangoztatta a miniszterelnök. Hozzátette, a háborúpárti országok tekinthetik magukat háborúban álló országoknak, de az uniót háborús célokra nem használhatják, amíg egyetlen ország ellenzi azt. Márpedig Magyarország ellenzi ezt – jelentette ki Orbán Viktor.

 

