Orbán Viktor dörgedelmes üzenetet küldött Ruszin-Szendinek és a Tiszának

Orbán Viktor legújabb Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: „Egy pisztolynak semmi keresnivalója egy demokratikus vitában.” A kormányfő szerint Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa, ahol letörték a szervezett bűnözést és az illegális migráció sem tudott teret nyerni. „Magyarország a béke és a biztonság szigete” – tette hozzá Orbán Viktor.

A miniszterelnök szégyennek és gyalázatnak nevezte, hogy a Tisza Párt volt tábornoka, Ruszin-Szendi Romulusz fegyvernek látszó tárggyal állt ki a választók elé, és arról beszélt: „viszket a tenyere”.

Ruszin-Szendi: „Viszket a tenyerem”

Mint ahogyan azt korábban is megírtuk, videófelvétel tanúsítja, hogy Ruszin-Szendi Romulusz egy hajdúsámsoni fórumon pisztollyal a ruhája alatt jelent meg. A Tisza Párt honvédelmi tanácsadója kijelentette:

Viszket a tenyerem. Ja, és ki is vagyok rá képezve, meg tudnám csinálni.

A volt vezérkari főnök többször is tett erőszakos kijelentéseket. Egy májusi rendezvényen azt mondta:

„Amikor jönnek ezek az operatőrök, tolja a mikrofont… Olyat bevernék neki, legszívesebben. Ha akarok, balhés vagyok.”

Botrányok és agresszív fellépés

Ruszin-Szendi korábban zsírleszívásos, majd luxusvillás ügyekbe keveredett, és az utóbbi időben egyre indulatosabb hangnemet üt meg. Kötcsén egy újságírót is arrébb lökött, amikor kérdezni próbálta a Tisza terveiről. Egy másik alkalommal arról beszélt, hogy a hatalom megszerzéséhez utcai akciók is szükségesek lehetnek.

Rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk. Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét

– mondta.