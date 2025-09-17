Orbán Viktor dörgedelmes üzenetet küldött Ruszin-Szendinek és a Tiszának

Hírlevél

Rendkívüli

Orbán Viktor

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktor a legújabb Facebook-bejegyzésében bírálta Ruszin-Szendi Romuluszt, aki pisztollyal jelent meg egy Tisza Párt-rendezvényen. A miniszterelnök szerint fegyvernek nincs keresnivalója a magyar közéletben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorTisza PártRuszin-Szendi Romuluszminiszterelnök

Orbán Viktor legújabb Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: „Egy pisztolynak semmi keresnivalója egy demokratikus vitában.” A kormányfő szerint Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa, ahol letörték a szervezett bűnözést és az illegális migráció sem tudott teret nyerni. „Magyarország a béke és a biztonság szigete” – tette hozzá Orbán Viktor.

A miniszterelnök szégyennek és gyalázatnak nevezte, hogy a Tisza Párt volt tábornoka, Ruszin-Szendi Romulusz fegyvernek látszó tárggyal állt ki a választók elé, és arról beszélt: „viszket a tenyere”.

Ruszin-Szendi: „Viszket a tenyerem”

Mint ahogyan azt korábban is megírtuk, videófelvétel tanúsítja, hogy Ruszin-Szendi Romulusz egy hajdúsámsoni fórumon pisztollyal a ruhája alatt jelent meg. A Tisza Párt honvédelmi tanácsadója kijelentette:

Viszket a tenyerem. Ja, és ki is vagyok rá képezve, meg tudnám csinálni.

A volt vezérkari főnök többször is tett erőszakos kijelentéseket. Egy májusi rendezvényen azt mondta:
„Amikor jönnek ezek az operatőrök, tolja a mikrofont… Olyat bevernék neki, legszívesebben. Ha akarok, balhés vagyok.”

Botrányok és agresszív fellépés

Ruszin-Szendi korábban zsírleszívásos, majd luxusvillás ügyekbe keveredett, és az utóbbi időben egyre indulatosabb hangnemet üt meg. Kötcsén egy újságírót is arrébb lökött, amikor kérdezni próbálta a Tisza terveiről. Egy másik alkalommal arról beszélt, hogy a hatalom megszerzéséhez utcai akciók is szükségesek lehetnek.

Rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk. Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét

 – mondta.

 

Ruszin-Szendi Romulusz titkai
