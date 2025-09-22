Hírlevél

Rendkívüli

Rendkívüli NATO-gyűlést hívtak össze, kitör a világháború?

Percről percre
Orbán Viktor

Orbán Viktor rendkívüli felszólalása az Országgyűlésben – kövesse élőben az Origón!

Frissült:
53 perce
Olvasási idő: 2 perc

Események

2 perce
4000 milliárd forint marad a magyar családoknál
6 perce
A kínaiak gyorsvonattal húznak el a lovaskocsink mellett
10 perce
Szabadsgharcot vívunk Brüsszel öngyilkos migrációs politikájával szemben
14 perce
Elengedhetetlen az orosz gáz és az orosz kőolaj
18 perce
Magyarország senkivel nem áll háborúban
23 perce
Migrációs nyomás, háborúk – új kihívások előtt az EU
26 perce
Orbán: Ferencz Orsolya kiérdemelte az űrispán nevet
A kormányfő napirend előtti felszólalásával veszi kezdetét a parlament őszi ülésszaka. Orbán Viktor előzetesen azt ígérte: felszólalásában elmondja, hogyan lesz Magyarország „a változások győztese”. Kövesse élőben az Origón!
Orbán Viktorországgyűlésplenáris ülésparlamentőszi ülésszak
Cikkünk folyamatosan frissül7 bejegyzés

A miniszterelnök rendkívüli felszólalásával kezdetét veszi a Parlament őszi ülésszaka hétfőn 13 órakor. 

A kormányfő beszédét élőben követheti az Origón.

 

 

13:42
September 22, 2025
4000 milliárd forint marad a magyar családoknál

A kormánydöntésekre áttérve Orbán Viktor felidézte: Európa legnagyobb adócsökkentési programja indult el július 1-jén Magyarországon, nőtt a családi adókedvezmény és adómentes lett a GYED, a CSED.

Hozzátette: az elkövetkező  időszakban adómentessé válik egymillió édesanya; 2026-tól a kétgyermekes családok esetében 1,7, a háromgyermekeseknél 2,4 millió forinttal nőhet az éves, 

ezzel 4000 milliárd forint marad a családoknál. 

Elindult továbbá a fix 3 százalékos otthonteremtési hitel-program. 

13:37
September 22, 2025
A kínaiak gyorsvonattal húznak el a lovaskocsink mellett

Orbán Viktor szerint az EU jelenlegi szerkezete alkalmatlan arra, hogy sikeressé tegye a tagállamok gazdaságait. 

A magyar emberekért viselt felelősségünk miatt az őszinte szembenézést nem kerülhetjük el – mondta, kiemelve, hogy 

látja az EU-s készülődést, a centralizciós törekvéseket, a mellettünke ellépő Egyesült Államokat és Ázsiát, és „látom Magyarország képességét és tudását, hogy fejlődjön”.

 

A brüsszeli központ egyre kevésbé tudja kikényszeríteni a saját akaratát, mint a rossz GPS, ami mindig újratervez 

– fogalmazott.

13:34
September 22, 2025
Szabadsgharcot vívunk Brüsszel öngyilkos migrációs politikájával szemben

A nyáron nem sikerüt visszavonatni az EP-ben a migrációs paktumot, az Európai Bizottság azt továbbra is hazánkra akarja erőltetni – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor, kitérve arra is: 

ezt a paktumot a Tisza Párt is támogatja. 

Felidézte, hogy tíz éve védjük hazánkat a migránsokkal szemben és vívjuk szabadságharcunkat 

Brüsszel öngyilkos migrációs politikájával szemben.

A kormányfő Magyarországot a béke szigetének nevezte, ahol a migrációs hátterű bűnözés ismeretlen.

 Mivel nem engedünk, ezért minden egyes nap egymillió euróra büntetik Magyarországot”

 – mutatott rá. Hangsúlyozta azt is, hogy amíg Magyarországon nemzeti kormány van hatalmon, addig a déli határkerítés állni fog és továbbra sem lesz migránsbűnözés.

13:29
September 22, 2025
Elengedhetetlen az orosz gáz és az orosz kőolaj

A rezsicsökkentés fenntartásához elengedhetetlen az orosz gáz és az orosz kőolaj – hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. Elmondta: 

rezsicsökkentés nélkül a magyar családok évente több százezer forinttal fizetnének többet az energiáért. 

Orbán Viktor a Barátság-kőolajvezetéket ért támadásokkal kapcsolatban is kiemelte a fentieket.

13:25
September 22, 2025
Magyarország senkivel nem áll háborúban

Magyarországnak nyíltan meg kellett mondania, és ez a jövőben is így lesz, hogy Magyarország nem adott felhatalmazást senkinek arra, hogy a nevében háborút viseljen.

Magyarország senkivel nem áll háborúban

– jelentette ki Orbán Viktor, hozzátéve: az uniót háborús célokra nem használhatjuk, ameddig egyetlen ország is ellenzi azt. 

Ezért nem támogatjuk Ukrajna tagságát sem

– magyarázta a kormányfő. Felidézte: Magyarország évek óta azt az állaáspontot képviseli, hogy ennek a háborúnak csak diplomáciai és nem fegyveres megoldása van. 

Mint felidézte: orosz-amerikai tárgyalások kezdődtek a nyáron, ezért EU-orosz tárgyalások is kellenek. Hangsúlyozta azt is, hogy 

Ukrajna uniós csatlakozása tönkretenné Magyarországot.

 

 

13:20
September 22, 2025
Migrációs nyomás, háborúk – új kihívások előtt az EU

Három és fél éve véres háború dúl keleti szomszédunkban, a Közel-Kelet újra puskaporos hordó – ami új, hogy az USA elnöke végrehajtja választási ígéreteit, amitől a nyugati világban már elszoktak.

Az Egyesült Államok megkezdte a kereskedelmi világrend mély átalakítását – emelte ki.

Mindennek hatása lesz a magyar kereskedelemre és a magyar külpolitikára is.

Az EU pedig teljesen kiütötte magát a globális hatalmak szűk klubjából – itt utalt a miniszterelnök az EB elnökének beszédére is, amelyben hadigazdálkodásról és arról beszélt, hogy az EU hadban áll.

13:17
September 22, 2025
Orbán: Ferencz Orsolya kiérdemelte az űrispán nevet

Orbán Viktor napirend előtti felszólalásával megkezdődött az Országgyűlés őszi ülésszaka. A kormányfő a két ülésszak közötti döntésekről és a kormányzati tervekről beszámolva felidézte, hogy 45 évvel Farkas Bertalan után Kapu Tibor repítette Magyarországot magasra, előkelő helyre repítve ezzel nemzetünket.  

Köszönetet mondott a projektben résztvevőknek, küztük is külön Ferencz Orsolya miniszteri biztos munkáját, aki - mint mondta - kiérdemelte az „űrispán” nevet.

 

