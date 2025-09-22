Orbán Viktor rendkívüli felszólalása az Országgyűlésben – kövesse élőben az Origón!

A miniszterelnök rendkívüli felszólalásával kezdetét veszi a Parlament őszi ülésszaka hétfőn 13 órakor.
A kormánydöntésekre áttérve Orbán Viktor felidézte: Európa legnagyobb adócsökkentési programja indult el július 1-jén Magyarországon, nőtt a családi adókedvezmény és adómentes lett a GYED, a CSED.
Hozzátette: az elkövetkező időszakban adómentessé válik egymillió édesanya; 2026-tól a kétgyermekes családok esetében 1,7, a háromgyermekeseknél 2,4 millió forinttal nőhet az éves,
ezzel 4000 milliárd forint marad a családoknál.
Elindult továbbá a fix 3 százalékos otthonteremtési hitel-program.
Orbán Viktor szerint az EU jelenlegi szerkezete alkalmatlan arra, hogy sikeressé tegye a tagállamok gazdaságait.
A magyar emberekért viselt felelősségünk miatt az őszinte szembenézést nem kerülhetjük el – mondta, kiemelve, hogy
látja az EU-s készülődést, a centralizciós törekvéseket, a mellettünke ellépő Egyesült Államokat és Ázsiát, és „látom Magyarország képességét és tudását, hogy fejlődjön”.
A brüsszeli központ egyre kevésbé tudja kikényszeríteni a saját akaratát, mint a rossz GPS, ami mindig újratervez
– fogalmazott.
A nyáron nem sikerüt visszavonatni az EP-ben a migrációs paktumot, az Európai Bizottság azt továbbra is hazánkra akarja erőltetni – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor, kitérve arra is:
ezt a paktumot a Tisza Párt is támogatja.
Felidézte, hogy tíz éve védjük hazánkat a migránsokkal szemben és vívjuk szabadságharcunkat
Brüsszel öngyilkos migrációs politikájával szemben.
A kormányfő Magyarországot a béke szigetének nevezte, ahol a migrációs hátterű bűnözés ismeretlen.
Mivel nem engedünk, ezért minden egyes nap egymillió euróra büntetik Magyarországot”
– mutatott rá. Hangsúlyozta azt is, hogy amíg Magyarországon nemzeti kormány van hatalmon, addig a déli határkerítés állni fog és továbbra sem lesz migránsbűnözés.
A rezsicsökkentés fenntartásához elengedhetetlen az orosz gáz és az orosz kőolaj – hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. Elmondta:
rezsicsökkentés nélkül a magyar családok évente több százezer forinttal fizetnének többet az energiáért.
Orbán Viktor a Barátság-kőolajvezetéket ért támadásokkal kapcsolatban is kiemelte a fentieket.
Magyarországnak nyíltan meg kellett mondania, és ez a jövőben is így lesz, hogy Magyarország nem adott felhatalmazást senkinek arra, hogy a nevében háborút viseljen.
Magyarország senkivel nem áll háborúban
– jelentette ki Orbán Viktor, hozzátéve: az uniót háborús célokra nem használhatjuk, ameddig egyetlen ország is ellenzi azt.
Ezért nem támogatjuk Ukrajna tagságát sem
– magyarázta a kormányfő. Felidézte: Magyarország évek óta azt az állaáspontot képviseli, hogy ennek a háborúnak csak diplomáciai és nem fegyveres megoldása van.
Mint felidézte: orosz-amerikai tárgyalások kezdődtek a nyáron, ezért EU-orosz tárgyalások is kellenek. Hangsúlyozta azt is, hogy
Ukrajna uniós csatlakozása tönkretenné Magyarországot.
Három és fél éve véres háború dúl keleti szomszédunkban, a Közel-Kelet újra puskaporos hordó – ami új, hogy az USA elnöke végrehajtja választási ígéreteit, amitől a nyugati világban már elszoktak.
Az Egyesült Államok megkezdte a kereskedelmi világrend mély átalakítását – emelte ki.
Mindennek hatása lesz a magyar kereskedelemre és a magyar külpolitikára is.
Az EU pedig teljesen kiütötte magát a globális hatalmak szűk klubjából – itt utalt a miniszterelnök az EB elnökének beszédére is, amelyben hadigazdálkodásról és arról beszélt, hogy az EU hadban áll.
Orbán Viktor napirend előtti felszólalásával megkezdődött az Országgyűlés őszi ülésszaka. A kormányfő a két ülésszak közötti döntésekről és a kormányzati tervekről beszámolva felidézte, hogy 45 évvel Farkas Bertalan után Kapu Tibor repítette Magyarországot magasra, előkelő helyre repítve ezzel nemzetünket.
Köszönetet mondott a projektben résztvevőknek, küztük is külön Ferencz Orsolya miniszteri biztos munkáját, aki - mint mondta - kiérdemelte az „űrispán” nevet.