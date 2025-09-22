Orbán Viktor rendkívüli felszólalása az Országgyűlésben – kövesse élőben az Origón!

A nyáron nem sikerüt visszavonatni az EP-ben a migrációs paktumot, az Európai Bizottság azt továbbra is hazánkra akarja erőltetni – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor, kitérve arra is:

ezt a paktumot a Tisza Párt is támogatja.

Felidézte, hogy tíz éve védjük hazánkat a migránsokkal szemben és vívjuk szabadságharcunkat

Brüsszel öngyilkos migrációs politikájával szemben.

A kormányfő Magyarországot a béke szigetének nevezte, ahol a migrációs hátterű bűnözés ismeretlen.

Mivel nem engedünk, ezért minden egyes nap egymillió euróra büntetik Magyarországot”

– mutatott rá. Hangsúlyozta azt is, hogy amíg Magyarországon nemzeti kormány van hatalmon, addig a déli határkerítés állni fog és továbbra sem lesz migránsbűnözés.