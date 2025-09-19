Orbán Viktor: Röszkénél derült ki, hogy a migránsok nem menekültek

Orbán Viktor azt mondta, Röszkénél derült ki, hogy a migránsoknak mobiltelefonjaik vannak, hogy összehangolt akcióra képesek, inkább katonai jellegű a mozgásuk és nem pedig menekültekre emlékeztető.
Ott derült ki, hogy bankkártyáik vannak, hogy szervezett embercsempész-hálózatok mozgatják őket, és ott derült ki, hogy az egész mögött Soros György civil szervezeteinek hálózata húzódik meg.
A kormányfő elmondta: a legerősebb tapasztalatai mégsem Röszkéhez kötődnek, hanem a debreceni, a bicskei menekülttáborokban tett látogatásaihoz. Amikor a debreceni migránstábort bezáratta,
ha engedte volna, a vállukon vitték volna az emberek a debreceni főutcán
– mondta a kormányfő.