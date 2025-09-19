Hírlevél

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Röszkénél derült ki, hogy a migránsok nem menekültek

Tíz évvel ezelőtt Röszkénél derült ki, hogy a migránsok nem menekültek – értékelte a miniszterelnök a határkerítés megépítését megelőző eseményeket pénteken a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.
Orbán Viktor azt mondta, Röszkénél derült ki, hogy a migránsoknak mobiltelefonjaik vannak, hogy összehangolt akcióra képesek, inkább katonai jellegű a mozgásuk és nem pedig menekültekre emlékeztető.

Ott derült ki, hogy bankkártyáik vannak, hogy szervezett embercsempész-hálózatok mozgatják őket, és ott derült ki, hogy az egész mögött Soros György civil szervezeteinek hálózata húzódik meg.

Tüntető migránsok a Horgos-Röszke határátkelőhely szerbiai oldalán 2015. szeptember 16-án (Fotó: MTI/Sóki Tamás)
Tüntető migránsok a Horgos-Röszke határátkelőhely szerbiai oldalán 2015. szeptember 16-án (Fotó: MTI/Sóki Tamás)

Vállukon vitték volna a debreceniek

A kormányfő elmondta: a legerősebb tapasztalatai mégsem Röszkéhez kötődnek, hanem a debreceni, a bicskei menekülttáborokban tett látogatásaihoz. Amikor a debreceni migránstábort bezáratta, 

ha engedte volna, a vállukon vitték volna az emberek a debreceni főutcán 

– mondta a kormányfő.

Orbán Viktor: Ha Brüsszel-párti kormány lenne, vége lenne a biztonságnak

 

 

