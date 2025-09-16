Orbán Viktor reagált Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotrányára

„35 éve vagyok parlamenti képviselő. De nem emlékszem olyan esetre, hogy valaki fegyverrel az oldalán tartson lakossági fórumot, miközben arról beszél, hogy viszket a tenyere. Létezik, hogy ilyen megtörténhet? Úgy látszik, hogy a Tiszánál megtörtént. Fegyvernek, erőszaknak, fegyveres szónokoknak nincs helyük a közéletben. A világ körülöttünk egyre durvább, tragédia tragédiát követ, Pozsonytól Amerikáig. Magyarország maradjon a béke szigete!” – írja Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke.

Orbán Viktor szerint példátlan Magyarországon, hogy egy politikus fegyverrel az oldalán tartson lakossági fórumot. Fotó: Képernyőfotó

Mint arról az Origo elsőként beszámolt, egy videófelvétel alapján úgy tűnik, hogy Magyar Péter embere kézifegyverrel ment a Tisza Párt egy (vagy több) rendezvényére, miközben a tiszás „szeretetországról” beszélt a hallgatóságnak. A botrányra azóta már a Honvédelmi Minisztérium is reagált lapunknak.

Börtöne kerülhet Ruszin a fegyvere miatt?

Mint korábban megírtuk, még bizonyos gáz-riasztó- (Flaubert) pisztolyok is éles lőfegyvernek számítanak.

Utóbbival bukott meg például a móri bankrablás miatt ártatlanul elítélt Kaiser Ede is, akit lőfegyverrel való visszaéléssel vádoltak meg, és az ügyész négy év börtönt kért rá.

Más a helyzet a gáz- és riasztófegyvereknél, azok nem minősülnek lőfegyvernek, tehát nem ugyanazok a szigorú szabályok vonatkoznak rájuk, mint az éles fegyverekre. Bárki szabadon vásárolhat gázpisztolyt, de azt jelenteni kell az illetékes rendőrkapitányságon. Viselésük pedig engedélyhez kötött. A fegyverviselési engedély a rendőrségtől kell kérni, önvédelemre használható, de csak arányos módon. Tehát, ha Ruszin-Szendi Romulusznál gázpisztoly volt, azt is csak engedéllyel viselhette.