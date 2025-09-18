Orbán Viktor keményen elmondta a véleményét Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotrányáról

Orbán Viktor bejegyzésében úgy fogalmazott:

Hahó, Harcosok! Egész jól nézünk ki. Jelentés a frakcióülésről. A nyarat megnyertük, az ősz következik. Munka, munka, munka.”

Orbán Viktor miniszterelnök újabb üzenetet küldött a Harcosok Klubjának

Forrás: Orbán Viktor/Facebook

A poszt szerint Lázár János nagyszabású közlekedési és fejlesztési terveket ismertetett, míg Orbán Balázs a választási kampány digitális csatáiban váró feladatokat mutatta be. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a gyűléseken nincs helye az erőszaknak.

Ha valakinek magától nincs ennyi esze, akkor a hatóságoknak kell eljárniuk. El is jártak”

– fogalmazott a kormányfő, utalva ezzel Ruszin-Szendi Romulusz fegyverének csütörtök délelőtti lefoglalására.

Nemzeti konzultáció és kampányüzenetek

Orbán Viktor posztjában kitért arra is, hogy a Tisza lebukott, be akarják vezetni a Tisza-adót, és ennek kapcsán új nemzeti konzultáció indul, amelyben arra kéri a választókat, mondják el a véleményüket. Emellett megemlítette, hogy a svéd miniszterelnök levelet írt neki, amelyre hamarosan válaszolni fog, és felhívta a figyelmet a szombati nagygyűlésre is, amelyen személyesen is beszédet mond.

Még 206 nap

– zárta sorait Orbán Viktor.