Orbán Viktor: Minden magyar cigánynak van sansza a felemelkedésre

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi média oldalán arra hívja fel a figyelmet, hogy a kormányzat magyarországi roma felzárkóztatási és esélyegyenlőségi politikája mindenkinek megadja az esélyt a felemelkedéshez de a sikerhez emellett még szükség van kitartásra, munkára és bizonyítani akarásra is.

Orbán Viktor miniszterelnök közlése szerint a roma közösség felzárkóztatási politikájának az az alapja, hogy a munka és a tanulás révén mindenki számára megnyílik a lehetőség a felemelkedésre.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor: kitartás és teljesítmény kell a felemelkedéshez

Orbán Viktor a videójában egyértelmű üzenetet fogalmazott meg:

Kétfajta esélyt tudok adni, segíteni, hogy melóhoz jussál, meg segíteni, hogy tanulhass. Nem lesz neked könnyű, mert nyilván találkozol majd előítéletekkel. De vergődj át rajta barátom, harcoljál, küzdjél, álljál ki magadért, és aztán bizonyítsál.”

A miniszterelnök hozzátette: ha valaki képes kitartással és teljesítménnyel bizonyítani, akkor a társadalom el fogja fogadni.

És akkor majd megtalálod a magamfajta embereket, akik majd így néznek rád, és ha megcsináltad, el leszel fogadva”

- fogalmazott Orbán Viktor.