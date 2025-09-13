Orbán Viktor: Sokan vagyunk, erősek vagyunk és az igazságért harcolunk

Orbán Viktor is megérkezett a Harcosok klubja edzőtáborba. Ahogyan fogalmazott:

„Rock and Roll”

Ahogyan korábban megírtuk, Abu Dzabiból és Dohából tért haza Orbán Viktor, aki pénteken interjúkat, tárgyalásokat és diplomáciai egyeztetéseket folytatott, majd a repülőgépen kormány-előterjesztéseket olvasott és előadást írt. A miniszterelnök szombaton a Harcosok Klubja első edzőtáborában vesz részt, amelyre többszörös volt a túljelentkezés. A rendezvényen Orbán Viktor mellett Lázár János, Orbán Balázs és Menczer Tamás is jelen lesz.

Orbán Viktor a Harcosok Klubja edzőtábor előkészületeiről