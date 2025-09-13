Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Donald Trump nagyon keményet odadörrentett Putyinnak

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Sokan vagyunk, erősek vagyunk és az igazságért harcolunk

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A miniszterelnök is megérkezett a Harcosok klubja edzőtáborba. Orbán Viktor közösségi média felületén jelezte: kezdünk!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktorminiszterelnök harcosRock and Roll

Orbán Viktor is megérkezett a Harcosok klubja edzőtáborba. Ahogyan fogalmazott:

„Rock and Roll”

Ahogyan korábban megírtuk, Abu Dzabiból és Dohából tért haza Orbán Viktor, aki pénteken interjúkat, tárgyalásokat és diplomáciai egyeztetéseket folytatott, majd a repülőgépen kormány-előterjesztéseket olvasott és előadást írt. A miniszterelnök szombaton a Harcosok Klubja első edzőtáborában vesz részt, amelyre többszörös volt a túljelentkezés. A rendezvényen Orbán Viktor mellett Lázár János, Orbán Balázs és Menczer Tamás is jelen lesz.

Orbán Viktor a Harcosok Klubja edzőtábor előkészületeiről

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!