Örömhírt jelentett be Orbán Viktor

Szerdától a háromgyermekes anyáknak többé nem kell személyi jövedelemadót fizetnie. Ezt Orbán Viktor tudatta hétfőn közösségi oldalán. Hozzátette: ehhez mindössze egy adóelőleg-nyilatkozatot kell kitölteniük, amely elérhető a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásában (ONYA). A kormányfő szerint ez a döntés újabb lépés a családok megerősítése felé.
2026-ban a tiszás adóemelés és a fideszes adócsökkentés között lehet választani. Szerintem nem kérdés, melyik a jobb választás”
– fűzte hozzá a bejelentéshez Deák Dániel, a XI. Százat Intézet vezető elemzője.
Az adómentességhez a három vagy több gyermeket nevelő anyáknak csupán ki kell tölteniük az adóelőleg-nyilatkozatot az ONYA felületén, majd azt benyújtani a munkáltatójuknak. A rendszer automatikusan érvényesíti a kedvezményt, így a következő hónaptól már a megemelt nettó bért kapják kézhez. A kormány arra biztat minden érintettet, hogy éljen a lehetőséggel, hiszen ez jelentős anyagi könnyebbséget hozhat a családok számára.