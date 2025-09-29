Örömhírt jelentett be Orbán Viktor

Hogyan igényelhető az adómentesség?

Az adómentességhez a három vagy több gyermeket nevelő anyáknak csupán ki kell tölteniük az adóelőleg-nyilatkozatot az ONYA felületén, majd azt benyújtani a munkáltatójuknak. A rendszer automatikusan érvényesíti a kedvezményt, így a következő hónaptól már a megemelt nettó bért kapják kézhez. A kormány arra biztat minden érintettet, hogy éljen a lehetőséggel, hiszen ez jelentős anyagi könnyebbséget hozhat a családok számára.