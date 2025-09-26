Orbán Viktor: Egyetlen miniszter becsületéhez sem fér kétség, az alaptalan vádaskodásoknak következményei lesznek

Orbán Viktor kijelentette: a kormány minden tagja ártatlan, egyetlen miniszternek a becsületéhez sem fér kétség. Egy most felderítendő bonyolult, valószínűleg külföldi szálakat is magába foglaló rendszerben elkezdődött egy álhír felépítése, miszerint itt pedofil bűncselekmény történt, amelynek a szálai elérnek a kormányig – mondta.

Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Úgy folytatta: ez rendkívül súlyos dolog, mert a pedofília a legsúlyosabb bűncselekmény ebben a civilizációban,