Orbán Viktor: Egyetlen miniszter becsületéhez sem fér kétség, az alaptalan vádaskodásoknak következményei lesznek

Orbán Viktor kijelentette: a kormány minden tagja ártatlan, egyetlen miniszternek a becsületéhez sem fér kétség. Egy most felderítendő bonyolult, valószínűleg külföldi szálakat is magába foglaló rendszerben elkezdődött egy álhír felépítése, miszerint itt pedofil bűncselekmény történt, amelynek a szálai elérnek a kormányig – mondta.
Úgy folytatta: ez rendkívül súlyos dolog, mert a pedofília a legsúlyosabb bűncselekmény ebben a civilizációban,
a pedofiloknak börtönben a helyük, nincs halálbüntetés, nem tudjuk őket felnégyelni, valószínűleg az lenne az optimális megoldás”.
Elmondta, ha valaki egy másik embert pedofil bűncselekmény elkövetésével vádol alaptalanul, szintén súlyos bűncselekményt követ el.
Ez akkor is súlyos, ha magánszeméllyel szemben történik, de ha egy közfelelősséget viselő emberrel, miniszterrel, rendőrrel, katonával szemben történik, az kétszeresen súlyos
– tette hozzá. A kormányfő a Kossuth Rádióban azt mondta, ha azért vádolnak valakit pedofil bűncselekménnyel, hogy annak az állását tönkretegyék, a rendőrséget lejárassák, a közigazgatást kikezdjék, minisztert, vagy kormányt akarnának buktatni, az háromszoros súlyú bűncselekmény.
A miniszterelnök leszögezte:
az alaptalan vádaskodásoknak súlyos jogkövetkezményei lesznek.