Rendkívüli

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Egyetlen miniszter becsületéhez sem fér kétség, az alaptalan vádaskodásoknak következményei lesznek

Egy álhírbotrány van az asztalon, amely a Szőlő utcához kötődik, ahol egy börtön, egy javítóintézet, fiatalkorúak börtöne van, amelynek vezetője „nőket futtatott”, de ennek semmi köze az intézményben őrzött és ott fogva tartott fiú gyerekekhez – jelentette ki a miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor beszélt a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos alaptalan vádakról, és a várható jogkövetkezményekről is.
Orbán Viktor kijelentette: a kormány minden tagja ártatlan, egyetlen miniszternek a becsületéhez sem fér kétség. Egy most felderítendő bonyolult, valószínűleg külföldi szálakat is magába foglaló rendszerben elkezdődött egy álhír felépítése, miszerint itt pedofil bűncselekmény történt, amelynek a szálai elérnek a kormányig – mondta.

Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Úgy folytatta: ez rendkívül súlyos dolog, mert a pedofília a legsúlyosabb bűncselekmény ebben a civilizációban, 

a pedofiloknak börtönben a helyük, nincs halálbüntetés, nem tudjuk őket felnégyelni, valószínűleg az lenne az optimális megoldás”.

Orbán Viktor: Minden rágalmazót utol fogunk érni, aki nem menekül Brüsszelbe

Elmondta, ha valaki egy másik embert pedofil bűncselekmény elkövetésével vádol alaptalanul, szintén súlyos bűncselekményt követ el. 

Ez akkor is súlyos, ha magánszeméllyel szemben történik, de ha egy közfelelősséget viselő emberrel, miniszterrel, rendőrrel, katonával szemben történik, az kétszeresen súlyos

– tette hozzá. A kormányfő a Kossuth Rádióban azt mondta, ha azért vádolnak valakit pedofil bűncselekménnyel, hogy annak az állását tönkretegyék, a rendőrséget lejárassák, a közigazgatást kikezdjék, minisztert, vagy kormányt akarnának buktatni, az háromszoros súlyú bűncselekmény.

A miniszterelnök leszögezte

az alaptalan vádaskodásoknak súlyos jogkövetkezményei lesznek.

