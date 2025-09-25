Orbán Viktor keményen helyretette Hadházyt és az alaptalanul vádaskodókat

A miniszterelnök úgy fogalmazott, az inkább szégyen. Hangsúlyozta,

aki ilyet tesz, aki másokat erre bíztat, az pedig nem a falu bolondja, szimplán gonosz ember. Lelke rajta.

Ismert, a Ferenciek teréről indult demonstráción a harangszó miatt alakult ki feszültség. A tüntetők közül többen bementek a Belvárosi Ferences Templomba, kint pedig „szégyelld magad” kiáltások és egyházellenes rigmusok hangzottak el, miután a pap bibliával a kezében megjelent a téren.

Orbán Viktor bejegyzésében a Szőlő utcai büntetőügyről pedig azt írta, Magyarországon mindenki azt mond, amit akar. Bárki elmondhatja a véleményét.

De közszereplőket teljesen alaptalan és hamis vádakkal, ócska hazugságokkal és sötét sejtetésekkel besározni, az nem véleménynyilvánítás. Az inkább rágalmazás. Igazi komcsi tempó.

Aki ilyet tesz, annak felelnie kell a mondataiért. Ott aztán majd kiderül, hova is vezetnek valóban a szálak.

Az elmúlt napokban alaposan felkavarta a közéletet a Szőlő utcai javítóintézet ügye. Hamar kiderült, teljesen alaptalanok azok a hírek, melyek vezető politikusokat vádoltak meg kiskorúak elleni szexuális visszaélésekkel a Szőlő utcai gyermekotthon kapcsán. A szükséges jogi lépéseket azonnali hatállyal megteszi a kormány. Szerdán Tuzson Bence igazságügyi miniszter nyilvánosságra hozta a Szőlő utcai javítóintézet ügyében készült vizsgálati jelentést. A dokumentum egyértelművé teszi: sem politikus, sem kormánytag érintettsége nem merült fel, a büntetőeljárás folyamatban van.