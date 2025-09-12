Orbán Viktor a Tisza-adóról: Nem szakmai, hanem bizalmi kérdés

A középosztály erősítése a cél

Orbán Viktor kifejtette: a magyar családok és a középosztály még hosszú-hosszú időn keresztül nem lesz olyan erős, hogy lemondhasson arról, hogy csak alacsony adókat fizessen.

A magas adó elszegényíti a középosztályt.

Arra is emlékeztetett, hogy mégiscsak volt 45 év kommunizmusunk, egy zavaros 20 éves átmenetünk, szóval meggyötörte ezt az országot a gazdaság oldaláról is a történelem, ezért nekünk arra van szükségünk, hogy tiszteletben tartsák mindenkinek a tulajdonát, a jövedelmét, az életét. Hozzátette: a vagyonadó azzal is jár, hogy nemcsak a politikusoknak, hanem mindenkinek évente meg kell csinálnia a vagyonbevallását, és lesz egy nyilvántartás is, jönnek a vagyonvizsgálatok, bekopog majd a NAV, és azt fogják mondani, hogy "hohó, hát a maga nyaralása, meg a jövedelme?" Hagyjuk inkább békén az embereket, hagyjuk, hogy dolgozzanak, segítsük őket, hogy dolgozzanak, és minél több pénz maradjon a zsebükben - mondta a miniszterelnök.