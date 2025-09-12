Orbán Viktor a Tisza-adóról: Nem szakmai, hanem bizalmi kérdés

A miniszterelnök jelezte: a progresszív, többkulcsos adó egy átlagjövedelemnél évente (átlagosan) további 242 ezer forint elvonását jelentené. A pedagógusok havonta 30 ezerrel, éves szinten 364 ezer forinttal keresnének kevesebbet, az ápolók évente 280 ezer forinttal, a rendőrök 154 ezerrel, a katonák 476 ezerrel, az orvosok pedig évi 3 millió 172 ezer forinttal keresnének kevesebbet – sorolta a miniszterelnök.
Megjegyezte: a budaiak, meg a kertvárosban élők is „készíthetik a bugyellárist”, mert ha jön az ingatlanvagyon-adó, akkor Pasaréten, Rózsadombon, Svábhegyen meg a pesti külső kertvárosi övezetekben is sarc lesz.
Jobb, ha erről előre beszélünk, ezért kell a konzultációval az erről szóló véleményeket, vitákat kiprovokálni, előrehozni, nehogy azt mondhassák az emberek a választás után, hogy miután a Tisza eltitkolta előlük az igazi szándékait, meg lettek vezetve. Ne engedjük, hogy megvezessenek bennünket, előre folytassuk le ezeket a vitákat
– hangsúlyozta.
A középosztály erősítése a cél
Orbán Viktor kifejtette: a magyar családok és a középosztály még hosszú-hosszú időn keresztül nem lesz olyan erős, hogy lemondhasson arról, hogy csak alacsony adókat fizessen.
A magas adó elszegényíti a középosztályt.
Arra is emlékeztetett, hogy mégiscsak volt 45 év kommunizmusunk, egy zavaros 20 éves átmenetünk, szóval meggyötörte ezt az országot a gazdaság oldaláról is a történelem, ezért nekünk arra van szükségünk, hogy tiszteletben tartsák mindenkinek a tulajdonát, a jövedelmét, az életét. Hozzátette: a vagyonadó azzal is jár, hogy nemcsak a politikusoknak, hanem mindenkinek évente meg kell csinálnia a vagyonbevallását, és lesz egy nyilvántartás is, jönnek a vagyonvizsgálatok, bekopog majd a NAV, és azt fogják mondani, hogy "hohó, hát a maga nyaralása, meg a jövedelme?" Hagyjuk inkább békén az embereket, hagyjuk, hogy dolgozzanak, segítsük őket, hogy dolgozzanak, és minél több pénz maradjon a zsebükben - mondta a miniszterelnök.