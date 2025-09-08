Orbán Viktor ítéletet mondott, az Európai Unióról van szó

Az Európai Unió a szétfeslés és a széttagolódás állapotába lépett. Ha ez így megy tovább, akkor az Európai Unió története úgy vonul be a történelembe, mint egy nemes kísérlet lehangoló végeredménye – írta Orbán Viktor kormányfő legújabb Facebook-bejegyzésében.

Orbán Viktor miniszterelnök szerint széteshet az EU

Fotó: Orbán Viktor Facebook oldala / Facebook

Felidézte: az EU-t azzal a céllal hozták létre, hogy világpolitikai és világgazdasági tényező legyen, a világ legnagyobb szabadkereskedelmi övezete Lisszabontól Vlagyivosztokig, amely magába foglalja Oroszországot, az Egyesült Királyságot, Törökországot, a Kaukázust és a Balkánt is.

De ez nem sikerült. Helyette az Egyesült Királyság kilépett, az oroszok hátat fordítottak, a törököket pedig otthagytuk a szürke zónában"

– mutatott rá Orbán Viktor, aki szerint erre a válasz abban rejlik, hogy a közös monetáris politika bevezetését nem követte közös költségvetési politika kialakítása.

Nem elég a közös valuta

– Nem lehet közös monetáris politikád közös költségvetési politika nélkül. Ez megreccsen, elhasad, és hosszú távon nem tud így maradni – mutatott rá a miniszterelnök. Szavai szerint, ha sikerül is elfogadni a 2028-35-ös európai uniós büdzsét, az az Európai Unió utolsó hétéves költségvetése lesz. – Itt a vége, fuss el véle! Ebből pedig az következik, hogy

az eurózóna fel fog bomlani

– húzta alá Orbán Viktor, aki úgy vélte, hogy egyedül az jelenthetne kiutat, ha alapjaiban szerveznék újra az EU-t, ám jelenleg ehelyett

a szétfeszítő erők egyre gyarapodnak, az összetartó erők pedig egyre fogynak.

– Egy átszervezéssel meg lehet fordítani, hogy a tagállamok többségének érdeke legyen bent maradni az Unióban, és le lehet csökkenteni azoknak a számát, akik abban lesznek érdekeltek a következő 10 évben, hogy az Unió szétessen – mutatott rá a kormányfő.