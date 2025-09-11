Orbán Viktor: Az uniós tagság nem egy biztonsági garancia, hanem egy érdemeken alapuló folyamat

„Alexander Stubb elnök szerint a legerősebb biztonsági garancia Ukrajna tagsága az EU-ban. Elnök úr, máshogy látom” – fogalmazott Orbán Viktor.

Hozzátette, „Az EU-tagság nem egy biztonsági garancia, hanem egy érdemeken alapuló folyamat. Amennyiben valóban ez volna a legerősebb biztonsági garancia, akkor Finnországnak nem lett volna oka csatlakozni a NATO-hoz. Ukrajna gyorsított felvétele az EU-ba nem erősítené az Uniónkat, hanem közvetlenül belerángatná a háború fenyegetését. Mi egy észszerűbb megközelítést javaslunk” – írta a magyar miniszterelnök.