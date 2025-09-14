Hírlevél

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Végre együtt lehettünk!

A miniszterelnök a Harcosok Klubja edzőtábor végeztével üzent a harcosoknak és mindenkinek, aki úgy gondolja, valamit akar az élettől. Orbán Viktor azt is elmondta, milyen helyzetben vagyunk most.
Orbán ViktorHarcosk KlubjaSátoraljaújhelyhelyzetMagyarország

Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke Facebook-oldalán is megosztotta videó bejegyzésében azokat a gondolatokat, amelyeket a jelenlegi helyzet értékeléséről fogalmazott meg a Harcosk Klubja edzőtáborban, Sátoraljaújhelyen.

Orbán Viktor, HarcosokKlubja, Sátoraljaújhely
Orbán Viktor a Harcosok Klubja edzőtáborban
Fotó: Facebook/Orbán Viktor 

Ahogyan a miniszterelnök fogalmazott:

„Mi komoly dolgokat akarunk csinálni. Nem csak akarunk, hanem csinálunk is nap mint nap.

Ha valamit akartok az élettől, akkor velünk tudjátok azt elérni. Nem a tyúkólban lévőkkel, nem a kiskakasokkal.

Tőlük nem várhattok semmit. Csak agresszivitás, balhé, hazudozás és eltitkolt rossz szándék. Most ebben a helyzetben vagyunk.”

Orbán Viktor a Harcosok Klubja edzőtábor végezetével

„Végre együtt lehettünk!”

 

