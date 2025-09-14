Orbán Viktor: Végre együtt lehettünk!

Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke Facebook-oldalán is megosztotta videó bejegyzésében azokat a gondolatokat, amelyeket a jelenlegi helyzet értékeléséről fogalmazott meg a Harcosk Klubja edzőtáborban, Sátoraljaújhelyen.

Orbán Viktor a Harcosok Klubja edzőtáborban

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Ahogyan a miniszterelnök fogalmazott:

„Mi komoly dolgokat akarunk csinálni. Nem csak akarunk, hanem csinálunk is nap mint nap.

Ha valamit akartok az élettől, akkor velünk tudjátok azt elérni. Nem a tyúkólban lévőkkel, nem a kiskakasokkal.

Tőlük nem várhattok semmit. Csak agresszivitás, balhé, hazudozás és eltitkolt rossz szándék. Most ebben a helyzetben vagyunk.”

Orbán Viktor a Harcosok Klubja edzőtábor végezetével