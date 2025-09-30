Fegyvereknek semmi keresnivalója egy demokratikus vitában – az Országgyűlés állást foglalt a politikai erőszak ellen

Bár az országgyűlés keddi ülésén zárószavazás nem történt, a kormánypártok világossá tették: elutasítanak mindenféle erőszakot. A politikai erőszakról szóló vita során előkerült a Tisza Párt honvédelmi miniszterjelöltje, Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési botránya, a kötcsei lökdösődés, valamint Magyar Péter fenyegető kiszólásai is.
A beszámolók szerint heves szócsata alakult ki a parlamenti ülésteremben, ahol kormánypárti és ellenzéki képviselők egymást vádolták az agresszív hangnem terjedésével.
Kósa Lajos, a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság elnöke ismertette a határozati javaslatot, amely elítél minden agressziót, és a pártokat arra kéri, hogy a kampányban és azon kívül is tisztelettel bánjanak egymással és a választókkal. A javaslat felszólítja a kormányt a fegyvertartási szabályok szigorítására is, miután Ruszin-Szendi Romulusz több alkalommal is éles lőfegyverrel jelent meg politikai rendezvényeken.
Senki nem visel véletlenül éles lőfegyvert”
– fogalmazott a fideszes politikus.
Németh Szilárd felszólalásában hangsúlyozta: Magyarország békéjét és biztonságát meg kell védeni. Szerinte a Tisza Párt veszélyes és felelőtlen, hiszen jelöltjük nemcsak fegyverrel lépett színpadra, hanem a kötcsei lökdösődés is mutatja az agresszív hozzáállást. Ahogy fogalmazott:
Egy pisztolynak semmi keresnivalója egy demokratikus vitában”
Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője kiemelte: a közéletben egyre több a durvaság, amely a digitális térben is jelen van. Hozzátette: Magyar Péter újságírókat fenyegetett feljelentéssel, ami új szintre emelte az ellenzék agresszív retorikáját.
A kormánypártok képviselői leszögezték:
A politikai erőszaknak nincs helye a magyar közéletben.
A határozati javaslat célja, hogy békésebb közbeszédet teremtsen, és konkrét intézkedésekre kötelezze a kormányt az agresszív szervezetekkel és a fegyverviselés szabályozásával kapcsolatban.