Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszólalt Volodimir Z., az Északi Áramlat robbantója – hihetetlen dolgot állít

Ruszin-Szendi Romulusz

Fegyvereknek semmi keresnivalója egy demokratikus vitában – az Országgyűlés állást foglalt a politikai erőszak ellen

26 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A politikai közbeszédben és a közéletben terjedő agresszió megfékezéséről vitázott az Országgyűlés keddi ülésnapján. Kósa Lajos, a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság elnöke ismertette azt a határozati javaslatot, amely elítéli a politikai erőszak minden formáját, és szigorúbb fellépést sürget a fegyverviselési szabályok terén is. „Meg kell előznünk, meg kell állítanunk az erőszakot, meg kell védenünk Magyarország békéjét és biztonságát” – hangsúlyozta Németh Szilárd a vitában.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ruszin-Szendi RomuluszTisza Pártpolitikai erőszaklökdösődésagressziószócsatahatározati javaslatlőfegyverdurvaságMagyar Péter

Bár az országgyűlés keddi ülésén zárószavazás nem történt, a kormánypártok világossá tették: elutasítanak mindenféle erőszakot. A politikai erőszakról szóló vita során előkerült a Tisza Párt honvédelmi miniszterjelöltje, Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési botránya, a kötcsei lökdösődés, valamint Magyar Péter fenyegető kiszólásai is.

politikai erőszak
Az Országgyűlésben kedden a politikai erőszak megfékezéséről szóló határozati javaslat vitája során a szokásosnál is élénkebb volt a hangulat. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A beszámolók szerint heves szócsata alakult ki a parlamenti ülésteremben, ahol kormánypárti és ellenzéki képviselők egymást vádolták az agresszív hangnem terjedésével.

Kósa Lajos: Minden politikai erőszak elfogadhatatlan

Kósa Lajos, a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság elnöke ismertette a határozati javaslatot, amely elítél minden agressziót, és a pártokat arra kéri, hogy a kampányban és azon kívül is tisztelettel bánjanak egymással és a választókkal. A javaslat felszólítja a kormányt a fegyvertartási szabályok szigorítására is, miután Ruszin-Szendi Romulusz több alkalommal is éles lőfegyverrel jelent meg politikai rendezvényeken.

Senki nem visel véletlenül éles lőfegyvert” 

– fogalmazott a fideszes politikus.

Az interneten tette közzé fenyegetését Ruszin-Szendi Romulusz

Németh Szilárd: Meg kell állítani az erőszakot

Németh Szilárd felszólalásában hangsúlyozta: Magyarország békéjét és biztonságát meg kell védeni. Szerinte a Tisza Párt veszélyes és felelőtlen, hiszen jelöltjük nemcsak fegyverrel lépett színpadra, hanem a kötcsei lökdösődés is mutatja az agresszív hozzáállást. Ahogy fogalmazott:

Egy pisztolynak semmi keresnivalója egy demokratikus vitában” 

Ruszin-Szendi Romulusz
Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotránya mindmáig felkavarja a kedélyeket (Kép forrása: YouTube)

KDNP: véget kell vetni a gyűlöletnek

Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője kiemelte: a közéletben egyre több a durvaság, amely a digitális térben is jelen van. Hozzátette: Magyar Péter újságírókat fenyegetett feljelentéssel, ami új szintre emelte az ellenzék agresszív retorikáját.

Kifulladt a Tisza, maradt a cirkusz

A kormány célja a béke megőrzése

A kormánypártok képviselői leszögezték: 

A politikai erőszaknak nincs helye a magyar közéletben. 

A határozati javaslat célja, hogy békésebb közbeszédet teremtsen, és konkrét intézkedésekre kötelezze a kormányt az agresszív szervezetekkel és a fegyverviselés szabályozásával kapcsolatban.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!