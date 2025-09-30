Fegyvereknek semmi keresnivalója egy demokratikus vitában – az Országgyűlés állást foglalt a politikai erőszak ellen

Bár az országgyűlés keddi ülésén zárószavazás nem történt, a kormánypártok világossá tették: elutasítanak mindenféle erőszakot. A politikai erőszakról szóló vita során előkerült a Tisza Párt honvédelmi miniszterjelöltje, Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési botránya, a kötcsei lökdösődés, valamint Magyar Péter fenyegető kiszólásai is.

Az Országgyűlésben kedden a politikai erőszak megfékezéséről szóló határozati javaslat vitája során a szokásosnál is élénkebb volt a hangulat. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A beszámolók szerint heves szócsata alakult ki a parlamenti ülésteremben, ahol kormánypárti és ellenzéki képviselők egymást vádolták az agresszív hangnem terjedésével.

Kósa Lajos: Minden politikai erőszak elfogadhatatlan

Kósa Lajos, a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság elnöke ismertette a határozati javaslatot, amely elítél minden agressziót, és a pártokat arra kéri, hogy a kampányban és azon kívül is tisztelettel bánjanak egymással és a választókkal. A javaslat felszólítja a kormányt a fegyvertartási szabályok szigorítására is, miután Ruszin-Szendi Romulusz több alkalommal is éles lőfegyverrel jelent meg politikai rendezvényeken.

Senki nem visel véletlenül éles lőfegyvert”

– fogalmazott a fideszes politikus.