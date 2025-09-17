Országos kampányt indít a Fidesz a Tisza-adó ellen!

A videóban Menczer arról beszél: a kormánypárt célja az országos kampánnyal, hogy minden magyar ember tisztában legyen azzal, mit jelentene a Tisza Párt hatalomra kerülése.

Menczer Tamás bejelentette, hogy a Fidesz országos kampányt indít a Tisza-adó ellen.

Fotó: Kovács Attila/MTI

Választást kell nyerni, utána mindent lehet”

– idézte Tarr Zoltánt, hozzátéve: a szórólapokon ott vannak a Tisza által kívánt adókulcsok is, 22 és 33 százalék, a jelenlegi 15 helyett.