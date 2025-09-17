Hírlevél

Erre várt a világ, Zelenszkij végre bejelentette a fontos hírt

Országos kampányt indít a Fidesz a Tisza-adó ellen!

Országos kampány keretében, négymillió háztartásba juttat el szórólapokat a Fidesz a következő napokban, tízezer önkéntes segítségével – jelentette be Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója a frakció egy szerdán közzétett videójában. A szórólapokon a Tisza Párt által tervezett adóemelések és Tarr Zoltán botrányos mondatai szerepelnek.
A videóban Menczer arról beszél: a kormánypárt célja az országos kampánnyal, hogy minden magyar ember tisztában legyen azzal, mit jelentene a Tisza Párt hatalomra kerülése. 

Menczer Tamás bejelentette, hogy  a Fidesz országos kampányt indít a Tisza-adó ellen. 
Fotó: Kovács Attila/MTI

Választást kell nyerni, utána mindent lehet” 

– idézte Tarr Zoltánt, hozzátéve: a szórólapokon ott vannak a Tisza által kívánt adókulcsok is, 22 és 33 százalék, a jelenlegi 15 helyett.

A Tisza Párt programja 4 millió ember fizetését csökkentené

A Fidesz kommunikációs igazgatója kiemelte: a szórólapok hátoldalán Tarr Zoltán másik kijelentése is szerepel. „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk!” – idézte a párt volt alelnökét. Menczer szerint mindenkinek tudnia kell, hogy a Tisza Párt programja 4 millió ember nettó fizetését csökkentené.

A kormánypárt ezzel párhuzamosan országos mozgósítást hirdetett, és azt ígéri, hogy a következő napokban minden településen elérhetővé teszi a tájékoztató anyagokat.

