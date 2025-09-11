Elindult az Otthon Start, az egész ország mozgásba lendült

Mint írta, a fővárosban, a vármegyeszékhelyeken és megyei jogú városokban több mint kétszer annyi telefonos érdeklődés érkezett az eladó lakásokra és házakra, mint június végén. Az Otthon Start programnak köszönhetően a kisebb településeken is erőteljes volt a bővülés: a városokban 94, a községekben 69 százalékkal több telefonos érdeklődés futott be a hirdetésekre, mint a program bejelentése előtti héten.

Az Otthon start eredményei már érzékelhetők (Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztőség)

Az egész ország mozgásba lendült

– fogalmazott a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.

Kiemelte, dolgoznak a kínálat bővítésén is, kormányzati döntésekkel is támogatják az új ingatlanfejlesztéseket. Jelezte,

gyorsított engedélyezést biztosítanak az olyan, 250 lakásnál nagyobb ingatlanfejlesztések esetében,

amelyek 70 százalékban beleférnek a FIX 3%-os hitel feltételrendszerébe.

Az államtitkár kiemelte,

sok bejelentés érkezik még szeptemberben,

a cél 50 ezer új lakás a következő 5 évben a fiatalok és családok számára.