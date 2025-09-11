Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Döbbenetes dolog derült ki: a lengyel légteret megsértő drónok kapcsán lehet, hogy semmi sem az, aminek látszik

Otthon Start Program

Elindult az Otthon Start, az egész ország mozgásba lendült

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az ingatlan.com legfrissebb elemzése szerint az Otthon Start Program bejelentése előtti héthez képest 94 százalékkal nőtt az eladó lakóingatlanok iránti kereslet a program indulását követő első héten – közölte Panyi Miklós, aki legújabb bejegyzésében hangsúlyozta, a FIX 3 százalékos hitel csaknem megduplázta a keresletet az ingatlanpiacon.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Otthon Start ProgramfővárosbanPanyi Miklósországkínálatkereslet

Mint írta, a fővárosban, a vármegyeszékhelyeken és megyei jogú városokban több mint kétszer annyi telefonos érdeklődés érkezett az eladó lakásokra és házakra, mint június végén. Az Otthon Start programnak köszönhetően a kisebb településeken is erőteljes volt a bővülés: a városokban 94, a községekben 69 százalékkal több telefonos érdeklődés futott be a hirdetésekre, mint a program bejelentése előtti héten.

Budapest, 2025. július 8. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára nyilatkozik az Otthon Start Programról a Miniszterelnökségen 2025. július 8-án. MTI/Bodnár Boglárka
Az Otthon start eredményei már érzékelhetők (Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztőség)

Az egész ország mozgásba lendült

– fogalmazott a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.

Kiemelte, dolgoznak a kínálat bővítésén is, kormányzati döntésekkel is támogatják az új ingatlanfejlesztéseket. Jelezte, 

gyorsított engedélyezést biztosítanak az olyan, 250 lakásnál nagyobb ingatlanfejlesztések esetében,

amelyek 70 százalékban beleférnek a FIX 3%-os hitel feltételrendszerébe.

Az államtitkár kiemelte,

 sok bejelentés érkezik még szeptemberben, 

a  cél 50 ezer új lakás a következő 5 évben a fiatalok és családok számára.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!