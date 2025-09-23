Lakáspiaci rekordév lehet az Otthon Start Program hatása

Az ingatlan.com elemzése alapján ha az Otthon Start Program lendülete továbbra is kitart, akkor 2025-ben akár 160 ezernél is több adásvétel történhet – írja az Index.

Az Otthon Start Program hatása szeptemberre a lakáspiacon is látványosan megjelent: a kereslet felfutása után az eladók is aktivizálódtak.

Fotó: Shutterstock



Az Otthon Start Program 3 százalékos hitelének feltételeinek a meghirdetett ingatlanok 76 százaléka megfelel

Az Otthon Start Program hatása szeptemberre a lakáspiacon is látványosan megjelent: a kereslet felfutása után az eladók is aktivizálódtak. Az ingatlan.com adatai szerint szeptember első három hetében 26 451 lakóingatlant hirdettek meg, ami 20 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakát, és 31 százalékkal több, mint augusztusban. Ez a dinamika kiemelkedő, hiszen tavaly ugyanekkor csak 23 százalékos volt a bővülés.

A tulajdonosok különösen a nagyvárosokban kapcsoltak rá:

Budapesten 71,

a vármegyeszékhelyeken és megyei jogú városokban több mint 60 százalékkal nőtt az új hirdetések száma.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a támogatás az eladói fantáziát is megmozgatta. Sokan most látják elérkezettnek az időt a továbbköltözésre.

Az Otthon Start Program 3 százalékos hitelének feltételeinek a meghirdetett ingatlanok 76 százaléka megfelel. Budapesten a friss tulajdonosi hirdetések több mint 60 százaléka esik az árkorlát alá, vidéken ez az arány közel 90 százalék.

A kínálat bővülése kulcsfontosságú, mert a program feltételeinek megfelelő lakások iránt kiugró a kereslet, és gyorsan gazdára találnak.

Ha a jelenlegi trend folytatódik, idén akár 160 ezernél is több adásvétel történhet, amire az elmúlt tíz évben csak 2018-ban és 2021-ben volt példa”

- mondta Balogh László.

A szakértők szerint a vevők és az eladók egyaránt nyertesei lehetnek a mostani piaci helyzetnek: a kereslet erős, a kínálat bővül, így élénk és rekordközeli évet zárhat a hazai ingatlanpiac.