Otthon Start Program: soha nem látott roham a lakáspiacon

Az Otthon Start Program rajtja soha nem látott lendületet adott a lakáspiacnak: a következő fél évben várhatóan 135–205 ezer háztartás csatlakozhat, ami több tranzakciót hozhat, mint amennyi tavaly egy teljes év alatt lezajlott. Már a 3 százalékos lakáshitel bejelentését követően érezhető volt a lakáspiac felpörgése, augusztusra pedig valóságos roham indult: közel kétmillióan böngészték a hirdetéseket, és több mint 400 ezer konkrét megkeresés érkezett - derül ki a GKI legfrissebb felméréséből.
A támogatás hatására éles kettősség alakult ki a piacon. Az államilag ösztönzött vevők rekordsebességgel vásárolnak, miközben a hagyományos kereslet jóval lassabban követi őket. Olyan, mintha két külön tempóban működne ugyanaz a piac: az egyik száguld, a másik csak lohol mögötte - derül ki az Index cikkéből.
A felmérés szerint a fővárosiak 12 százaléka tervezi, hogy él a lehetőséggel, vidéken ez az arány 6–8 százalék. A legaktívabb csoport a vállalkozóké, akiknek közel ötöde gondolkodik a belépésen, őket követik a közép- és felsővezetők, valamint a fiatalok. Ami pedig az országos átlagot illeti, 8,2 százalék vélekedik úgy, hogy a következő fél évben, vagyis 2025 szeptembere és 2026 februárja között belépne a programba.
Ha a bizonytalan fiatalok tömegesen rászánják magukat, újabb keresleti hullám indulhat el, amely az árakat is felhajthatja. A szakértők szerint októberben vagy novemberben akár a 2021 márciusi csúcs is megdőlhet, amikor egy hónap alatt 15 600 lakás cserélt gazdát.