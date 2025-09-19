Otthon Start Program: soha nem látott roham a lakáspiacon

Az Otthon Start Program rajtja soha nem látott lendületet adott a lakáspiacnak: a következő fél évben várhatóan 135–205 ezer háztartás csatlakozhat, ami több tranzakciót hozhat, mint amennyi tavaly egy teljes év alatt lezajlott. Már a 3 százalékos lakáshitel bejelentését követően érezhető volt a lakáspiac felpörgése, augusztusra pedig valóságos roham indult: közel kétmillióan böngészték a hirdetéseket, és több mint 400 ezer konkrét megkeresés érkezett - derül ki a GKI legfrissebb felméréséből.

Az Otthon Start Program berobbanása soha nem látott mozgást idézett elő a lakáspiacon

Fotó: Hírtv.hu

A támogatás hatására éles kettősség alakult ki a piacon. Az államilag ösztönzött vevők rekordsebességgel vásárolnak, miközben a hagyományos kereslet jóval lassabban követi őket. Olyan, mintha két külön tempóban működne ugyanaz a piac: az egyik száguld, a másik csak lohol mögötte - derül ki az Index cikkéből.