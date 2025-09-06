Szuperstart: Egy hét alatt több ezren vették igénybe az Otthon Start Programot

A héten indult a kormány által „a rendszerváltás utáni legnagyobb otthonteremtési programként” beharangozott Otthon Start. Az elmúlt hat nap történéseit Panyi Miklós értékelte egy posztban.

Panyi Miklós értékelte az Otthon Start Programot Fotó: MTI

Szuperstartot vett az Otthon Start

Az államtitkár szerint az indulás minden téren zökkenőmentesen zajlott. A bankok bírták a fokozott terhelést, sehonnan nem érkezett hír fennakadásról. Az első információk alapján a héten több ezer otthon startos ügyfél kereste fel a pénzintézeteket. Sok ezer telefonos érdeklődés mellett több ezren indították el a hitelügyintézési folyamatot.

Sok helyen rekordszámú megkeresés volt, a pontos részletekről jövő hétre ígért adatokat az államtitkár.

Panyi örvendetesnek tartotta, hogy kiderült: az egész országban komoly segítséget jelent a program. „11 vármegyében ugyanolyan vagy nagyobb mértékben nőtt az eladó ingatlanok iránti érdeklődések száma, mint Budapesten. 5 hiteligénylőből 1 budapesti, a többi nagyvárosi és vidéki ügyfél” – részletezte.

Jó hírnek tartja az államtitkár, hogy három bank már 3 százalék alatti kamaton kínálja az Otthon Start Hitelt, több bank pedig több százezer forintos jóváírással és egyéb kedvezményekkel csalogatja az ügyfeleket. Két olyan bank is van, akinek az ajánlata egy 50 millió forintos hitel esetén több mint 1 millió forintot hagy az elsőlakás-vásárlóknál.

Ahogyan az is pozitív, hogy beszakadt az albérletpiac, csökkennek az albérletárak. „Bizony, az Otthon Start nemcsak az első otthon megszerzésében segít több százezer fiatalnak, de még a bérleti díjak leszorításához is hozzájárul” – tette hozzá Panyi, aki azt is aláhúzta, hogy három hét alatt közel 30 ezer otthon startos lakás megépítését célzó kérelem érkezett a Programirodába.

Az Otthon Start tehát szuperstartot vett, de mindezen izgalmas fejlemények közül a legeslegfontosabb: A programnak köszönhetően egy hét alatt már több ezren indulhattak el a bérlői létből az első otthonuk megszerzése felé vezető úton, nemcsak Budapesten, hanem az egész országban”

– összegzett posztja végén az államtitkár, hozzáfűzve, hogy a banki verseny miatt még nagyobb kedvezményekre számíthatnak az elsőlakás-vásárlók. Miközben napról napra javul az albérlők helyzete és beindul az építőipar is.