Panyi Miklós: Három hét alatt 27 ezer új lakásfejlesztés érkezett be az Otthon Start Programirodába

Panyi Miklós a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Harcosok órája című online műsor csütörtöki adásában arról beszélt, hogy három hét alatt több tucat, 27 ezer új lakás építésére irányuló fejlesztés érkezett be az Otthon Start Programirodába, ezek vidéki városokban, Budapesten, az agglomerációban megvalósítandó építkezések lesznek.
Panyi Miklós közölte, hogy a programirodába azokat az ingatlanfejlesztőket várják, akik a program hatására, mert "megjöttek a vevők", új fejlesztésekbe kezdenek.
Láthatóan az Otthon Start Program beindítja az építőipart, az új lakásfejlesztések nagy része el fog indulni a következő fél-egy évben, és ebből komoly gazdasági élénkülés lesz”
- mondta az államtitkár, aki szerint megépülnek azok a lakások, amelyek az elmúlt öt évben a koronavírus-járvány, az energiaválság, az inflációs hatások és a magasabb kamatok miatt nem épültek meg, ez pedig azt is jelenti, hogy ennek a következő öt-tíz évben óriási konjunkturális hatása lesz.
Megjegyezte:
Ez nemcsak abban fog megnyilvánulni, hogy épül az ország, és több tízezer új munkahely létrejön, hanem nagyon komoly - plusz többszáz milliárd forint - költségvetési bevétele is lesz az országnak, ami teljesen fedezni fogja a program kiadásait.”
Panyi Miklós kiemelte, nagyon gördülékenyen el tudott indulni a program, a bankok felkészültek, meghosszabbították a nyitvatartást, felkészítették az ügyintézőket, és annak ellenére, hogy volt egy nagy roham, sehol nem számoltak be fennakadásról. Jelezte ugyanakkor, hogy:
Számoltak azzal is, lehet, hogy több bank "be fog menni" a 3 százalékos hitelkamat alá, ami meg is történt, illetve több pénzintézet rendkívüli kedvezményeket jelentett be, vagyis az első lakást vásárlók még jobb helyzetbe kerültek, mint a program indulását megelőző néhány napban tűnt."
Az államtitkár bejelentette, hogy elindult az Otthon Start mobilalkalmazás, amelyen fent van minden információ, tanácsokat ad a hitelintézéshez, van rajta hitelkalkulátor, személyre szabott navigátor a különböző élethelyzetekre, és chatbot révén kérdéseket is lehet feltenni.
Sajtóhírekre reagálva, amelyek a program miatt dráguló lakásárakról számolnak be, Panyi Miklós kifejtette:
Rengeteg olyan védőháló van beépítve a programba, ami nem teszi lehetővé a nagy mértékű áremelkedést. Minden hitelügyletben van egy értékbecslő, tehát egy nagyon felülárazott ingatlanra a pénzintézet nem fog annyi hitelt adni, valamint ha 20 százalékos eltérés van az értékbecslő által meghatározott ár és az eladó által meghatározott ár között, akkor az ingatlan kiesik a programból."
A műsor másik vendége Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője volt, aki a Tisza-adóval kapcsolatos felvetésre elmondta:
A legrosszabb balliberális hazudozásnak a mintapéldáját látjuk, így nem véletlen, hogy mindenkinek az őszödi beszéd jutott róla eszébe. A Tiszások még a választási kampány kezdetét sem várják meg, már lebuktatták saját magukat, ezek az emberek nyíltan ki is mondják, hogy át akarják verni a magyarokat”
A kormánypártok fővárosi frakcióvezetője hangsúlyozta, számításaik szerint a Tisza által tervezett többkulcsos adóval a 2024-es átlagfizetés alapján a budapesti I. kerületben éves szinten 454 720, a II. kerületben 544 ezer, a XIII. kerületben 401 ezer, a XII.-ben 528, a XI.-ben 409 ezer forintot vesztene el egy budapesti lakos. A fideszes politikus emlékeztetett, a Tisza Párt adja a legnagyobb kormányzó frakciót a budapesti közgyűlésben, ők ott vannak minden fontos döntés mögött.
Ott vannak akkor, amikor elfogadnak egy törvénytelen költségvetést, amikor nincsen főpolgármester-helyettes, amikor nincsenek kinevezve cégvezetők. Amit a fővárosban látunk, az nettó a Tiszának a gyakorlati működése, limonádézgatás, egymás elárulása, egymás politikai revolverezése, lustaság, alkalmatlanság"
- mondta a fideszes politikus, majd hangsúlyozta, Karácsony Gergelyék mindig a kormányra mutogatnak, hogy nincsen pénz, de közben mindenben a kormány segítségére van szorulva a főváros.
Rákosrendezőre költenek, a lerobbanó buszok pótlására viszont nincsen pénz”
- utalt Szentkirályi Alexandra a fővárosi buszállományt érintő kormányhivatali vizsgálatra. Elmondta, olyan "emberléptékű fejlesztésekre" van szüksége Budapestnek, amelyek hozzájárulnak a budapestiek életminőségének javulásához. Ilyen például az Egészséges utcák projekt, amelyben 25 milliárd forint támogatást kapnak a kerületek kerékpársávok kialakítására, járda- és parkfelújításra, zöldítésre.
Ha a főpolgármester csak negyed olyan jól vezetné a várost, valamint az ő koalíciós partnerei negyedannyit tennének a gyakorlatban ezért a városért, mint amennyit azzal foglalkoznak, hogy Facebook-posztokat írogatnak és jópofa videókat vesznek föl, akkor Budapest sokkal jobb hely lehetne”
- vélekedett Szentkirályi Alexandra.