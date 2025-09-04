Panyi Miklós: Három hét alatt 27 ezer új lakásfejlesztés érkezett be az Otthon Start Programirodába

Panyi Miklós a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Harcosok órája című online műsor csütörtöki adásában arról beszélt, hogy három hét alatt több tucat, 27 ezer új lakás építésére irányuló fejlesztés érkezett be az Otthon Start Programirodába, ezek vidéki városokban, Budapesten, az agglomerációban megvalósítandó építkezések lesznek.

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára reagált az otthonteremtési programmal kapcsolatos alaptalan vádakra is. Fotó: MTI

Panyi Miklós: az Otthon Start Program beindítja az építőipart

Panyi Miklós közölte, hogy a programirodába azokat az ingatlanfejlesztőket várják, akik a program hatására, mert "megjöttek a vevők", új fejlesztésekbe kezdenek.

Láthatóan az Otthon Start Program beindítja az építőipart, az új lakásfejlesztések nagy része el fog indulni a következő fél-egy évben, és ebből komoly gazdasági élénkülés lesz”

- mondta az államtitkár, aki szerint megépülnek azok a lakások, amelyek az elmúlt öt évben a koronavírus-járvány, az energiaválság, az inflációs hatások és a magasabb kamatok miatt nem épültek meg, ez pedig azt is jelenti, hogy ennek a következő öt-tíz évben óriási konjunkturális hatása lesz.

Megjegyezte:

Ez nemcsak abban fog megnyilvánulni, hogy épül az ország, és több tízezer új munkahely létrejön, hanem nagyon komoly - plusz többszáz milliárd forint - költségvetési bevétele is lesz az országnak, ami teljesen fedezni fogja a program kiadásait.”

Panyi Miklós kiemelte, nagyon gördülékenyen el tudott indulni a program, a bankok felkészültek, meghosszabbították a nyitvatartást, felkészítették az ügyintézőket, és annak ellenére, hogy volt egy nagy roham, sehol nem számoltak be fennakadásról. Jelezte ugyanakkor, hogy:

Számoltak azzal is, lehet, hogy több bank "be fog menni" a 3 százalékos hitelkamat alá, ami meg is történt, illetve több pénzintézet rendkívüli kedvezményeket jelentett be, vagyis az első lakást vásárlók még jobb helyzetbe kerültek, mint a program indulását megelőző néhány napban tűnt."

Az államtitkár bejelentette, hogy elindult az Otthon Start mobilalkalmazás, amelyen fent van minden információ, tanácsokat ad a hitelintézéshez, van rajta hitelkalkulátor, személyre szabott navigátor a különböző élethelyzetekre, és chatbot révén kérdéseket is lehet feltenni.