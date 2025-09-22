Titkos szavazás dönt az új ombudsmanról – indul a parlamenti szezon

Háromnapos üléssel kezdődik a parlament őszi ülésszaka, amely hétfő délután 13 órakor veszi kezdetét. A képviselők előbb megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Sirály Péterről és Alexa Györgyről, az MSZP volt képviselőiről, majd napirend előtti felszólalásokkal folytatják a munkát. A nap egyik legfontosabb programpontja az alapvető jogok biztosának megválasztása.

Parlament őszi ülésszak: megválasztják az ombudsmant

Fotó: Nikolett Emmert/Pexels

A parlament titkos szavazáson dönthet az ombudsman személyéről. A köztársasági elnök júliusban Juhász Imrét, az Alkotmánybíróság volt elnökét jelölte a posztra, aki az országgyűlési képviselők kétharmados támogatásával hat évre kaphat megbízatást. A nemzetiségi jogok védelmével foglalkozó helyettes ombudsman személyéről is ekkor dönthetnek, az alapvető jogok biztosának javaslata alapján.

A választás után húsz mentelmi ügyet vitathat meg a Ház. Hét esetben Bedő Dávid, a Momentum frakcióvezetője érintett, de Lőcsei Lajos ellen is öt ügyben kezdeményezték a mentelmi jog felfüggesztését. Továbbá napirenden szerepel Tompos Márton három, Tóth Endre két, Gelencsér Ferenc és Sebők Éva egy-egy ügye. Szintén tárgyalják Tordai Bence, a Párbeszéd frakcióvezetője elleni indítványt.

Az ülésszak első napján a kormány tagjai több mint egy órán át válaszolnak interpellációkra, majd sor kerül az azonnali kérdések és válaszok órájára is. A képviselők ezután további kérdéseket tehetnek fel a kabinet tagjainak.

