Pikó András lebukott: a józsefvárosi Fidesz szerint politikai érdekből hazudott a Diószegi utcaiaknak

A Magyar Nemzet arról ír, hogy a Józsefvárosi Fidesz a közösségi oldalán tette közzé állásfoglalását Pikó András polgármester ügyében.

Pikó András átverte a Diószegi utca lakóit. Fotó: MTI/Illyés Tibor



Pikó András átverte a „Dió” bérlakásainak lakóit

A VIII. kerületi Fidesz szervezet szerint a balliberális polgármester politikai haszonszerzés céljából „dróton rángatta” az érintett lakosokat, tüntetéseket szervezett és fórumokon hergelte őket a kormány ellen, miközben valós megoldást nem kínált.

Mint írták:

A Józsefvárosi Fidesz felháborítónak tartja, hogy Pikó András a Diószegi utcaiak hergelésén kívül egy évig nem tett semmit a lakhatásuk rendezése érdekében. Hiába kértük, hogy oldja meg az NKE-fejlesztésében érintett bérlők lakhatását, nem tette meg. Egy éven keresztül azt mondta, az önkormányzatnak nincs a Diószegi utcaiak számára bérlakása.”

Érdekes módon mostanra viszont kiderült, hogy Pikó András mégis rendelkezik bérlakásokkal, és éppen az időközi választás közeledtével ajánlotta fel ezeket a lakóknak.

Most azonban lebukott. A körzetben tartandó időközi választáshoz közeledve kitalálta, hogy mégiscsak van elegendő önkormányzati bérlakás Józsefvárosban. Ezzel bebizonyosodott, hogy Pikó András nem a józsefvárosiak, csak a saját politikai érdekeinek a pártján áll.”

- olvasható a posztban.

A Józsefvárosi Fidesz hozzátette: a felajánlott cserelakásokat abból a pénzből újítják fel, amelyet a kormány biztosított az egyetemi beruházásban érintett épületekért. Ez pedig szerintük világossá teszi, hogy a polgármesternek nem a lakók érdekei, hanem csakis a saját politikai karrierje az elsődleges.