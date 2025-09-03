Pikó András lebukott: a józsefvárosi Fidesz szerint politikai érdekből hazudott a Diószegi utcaiaknak

A Magyar Nemzet arról ír, hogy a Józsefvárosi Fidesz a közösségi oldalán tette közzé állásfoglalását Pikó András polgármester ügyében.
A VIII. kerületi Fidesz szervezet szerint a balliberális polgármester politikai haszonszerzés céljából „dróton rángatta” az érintett lakosokat, tüntetéseket szervezett és fórumokon hergelte őket a kormány ellen, miközben valós megoldást nem kínált.
Mint írták:
A Józsefvárosi Fidesz felháborítónak tartja, hogy Pikó András a Diószegi utcaiak hergelésén kívül egy évig nem tett semmit a lakhatásuk rendezése érdekében. Hiába kértük, hogy oldja meg az NKE-fejlesztésében érintett bérlők lakhatását, nem tette meg. Egy éven keresztül azt mondta, az önkormányzatnak nincs a Diószegi utcaiak számára bérlakása.”
Érdekes módon mostanra viszont kiderült, hogy Pikó András mégis rendelkezik bérlakásokkal, és éppen az időközi választás közeledtével ajánlotta fel ezeket a lakóknak.
Most azonban lebukott. A körzetben tartandó időközi választáshoz közeledve kitalálta, hogy mégiscsak van elegendő önkormányzati bérlakás Józsefvárosban. Ezzel bebizonyosodott, hogy Pikó András nem a józsefvárosiak, csak a saját politikai érdekeinek a pártján áll.”
- olvasható a posztban.
A Józsefvárosi Fidesz hozzátette: a felajánlott cserelakásokat abból a pénzből újítják fel, amelyet a kormány biztosított az egyetemi beruházásban érintett épületekért. Ez pedig szerintük világossá teszi, hogy a polgármesternek nem a lakók érdekei, hanem csakis a saját politikai karrierje az elsődleges.
A VIII. kerületben egymás után rögtön két időközi választás is lesz hamarosan, mert két képviselői hely megüresedett, így a 8-as és a 9-es körzetnek új képviselőt választ a lakosság. Az utóbbi választást szeptember 21-én tartják, a körzetbe beleesik a Diószegi utcában lévő kisajátított épület egy része is. Mint ismeretes a kisajátított épületekben romos, életveszélyes állapotú bérlakásokról van szó, amelyek már megértek a bontásra. Az önkormányzatnak egy éve volt, hogy megkezdje a lakók elhelyezését, de eddig egyetlen lakó sem kapott cserelakást.