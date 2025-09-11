Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fenyegetőzik a NATO: a lengyel dróntámadás nem marad megtorlatlanul

Digitális Polgári Kör

Politika az oktatásban: „A hülye »vármegye« kifejezést Orbán találta ki” – ezt tanítja 10 éveseknek a tanárnő

24 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kilőtt a hülyeségfaktor! Egy szegedi tanítónéni azzal kezdte a napot, hogy a 10 éves gyermekeknek elmondott egy Putyin–Orbán viccet, majd megtanította nekik, hogy a megye helyett a hülye „vármegye” kifejezést Orbán (Viktor) találta ki – írta Balatoni Katalin, a pedagógiai innovációkért felelős miniszterelnöki biztos.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Digitális Polgári KörviccBalatoni KatalingyermektanárOrbánoktatás

Megdöbbentő bejegyzést tett közzé Balatoni Katalin a Digitális Polgári Kör Facebook-csoportjában. A miniszterelnöki biztos azt írta: a tanító néni” azzal kezdte a napot, hogy 10 éves gyermekeknek elmondott egy Putyin–Orbán viccet, majd megtanította nekik, hogy a megye” helyett a hülye vármegye” kifejezést Orbán Viktor találta ki.

Orbán
Balatoni Katalin pedagógiai innovációkért felelős miniszterelnöki biztos a politizálást bírálta egyes általános iskolákban. Politika az oktatásban: a „megye" helyett a hülye „vármegye" kifejezést Orbán találta ki. (Fotó: Facebook/Balatoni Katalin)

Ő az a tanárnő, aki még tavaly, az akkor 9 éves diákoknak azt mondta, hogy 

Magyar Péter olyan, mint Mátyás-király, járja az országot és keresi az igazságot.

Lehet ez ellen valamit tenni?” – tette fel a kérdést Balatoni Katalin.

Miniszterelnöki biztos a PDSZ-ről: már holnap megnyitnák az óvodák és iskolák kapuit a drag queen-eknek

Egy másik bejegyzésében az államtitkár arról beszélt, hogy előfordul, hogy tanítás helyett politikai vélemények hangzanak el az órán, miként azt egy vidéki iskolában tette egy tanár, aki politizálni kezdett.

A gyerekeknek biztonságra, figyelemre és tudásra van szükségük. Védjük meg a gyerekeket! Szülők, pedagógusok, vezetők – a felelősségünk közös” 

– hangsúlyozta Balatoni Katalin.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!