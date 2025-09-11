Megdöbbentő bejegyzést tett közzé Balatoni Katalin a Digitális Polgári Kör Facebook-csoportjában. A miniszterelnöki biztos azt írta: a „tanító néni” azzal kezdte a napot, hogy 10 éves gyermekeknek elmondott egy Putyin–Orbán viccet, majd megtanította nekik, hogy a „megye” helyett a hülye „vármegye” kifejezést Orbán Viktor találta ki.
Ő az a tanárnő, aki még tavaly, az akkor 9 éves diákoknak azt mondta, hogy
Magyar Péter olyan, mint Mátyás-király, járja az országot és keresi az igazságot.
„Lehet ez ellen valamit tenni?” – tette fel a kérdést Balatoni Katalin.
Egy másik bejegyzésében az államtitkár arról beszélt, hogy előfordul, hogy tanítás helyett politikai vélemények hangzanak el az órán, miként azt egy vidéki iskolában tette egy tanár, aki politizálni kezdett.
A gyerekeknek biztonságra, figyelemre és tudásra van szükségük. Védjük meg a gyerekeket! Szülők, pedagógusok, vezetők – a felelősségünk közös”
– hangsúlyozta Balatoni Katalin.