Megdöbbentő bejegyzést tett közzé Balatoni Katalin a Digitális Polgári Kör Facebook-csoportjában. A miniszterelnöki biztos azt írta: a „tanító néni” azzal kezdte a napot, hogy 10 éves gyermekeknek elmondott egy Putyin–Orbán viccet, majd megtanította nekik, hogy a „megye” helyett a hülye „vármegye” kifejezést Orbán Viktor találta ki.

Balatoni Katalin pedagógiai innovációkért felelős miniszterelnöki biztos a politizálást bírálta egyes általános iskolákban. Politika az oktatásban: a „megye" helyett a hülye „vármegye" kifejezést Orbán találta ki. (Fotó: Facebook/Balatoni Katalin)

Ő az a tanárnő, aki még tavaly, az akkor 9 éves diákoknak azt mondta, hogy

Magyar Péter olyan, mint Mátyás-király, járja az országot és keresi az igazságot.

„Lehet ez ellen valamit tenni?” – tette fel a kérdést Balatoni Katalin.