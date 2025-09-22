Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megdöbbentő ajánlatot tett Putyin az Egyesült Államoknak

Lánczi Tamás

Politikai alapú támadást indított Lánczi Tamás ellen egy balos ügyvédi szervezet

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Ügyvédkör nevű baloldali ügyvédi szervezet összeférhetetlenséget kiáltott Lánczi Tamás digitális polgári körben való tagsága miatt. A Tűzfalcsoport szerint azonban a Lánczi Tamás elleni támadás jogilag gyenge lábakon áll, pusztán politikai motivációjú, és leginkább az Ügyvédkör saját baloldali kötődéseit világítja meg.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lánczi Tamásügyvédkörpolitikai támadás

Újabb támadás érte Lánczi Tamást. Ezúttal a magát függetlennek beállító, valójában rendszeresen kormánykritikus Ügyvédkör részéről indult akció Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője ellen - olvasható a Tűzfalcsoport beszámolóját ismertető Magyar Nemzetben

Lánczi Tamás most épp az Ügyvédkör nevű szervezetnek szúrja a szemét.
Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke folyamatos politikai támadásoknak van kitéve a baloldal részéről. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Az Ügyvédkör Lánczi Tamás elleni támadása minden jogi alapot nélkülöz

Az Ügyvédkör elnevezésű,  baloldali elkötelezettségű szervezet a közleményében azt állította: összeférhetetlen Lánczi alapító tagsága a digitális polgári körben, mert szerintük a DPK tevékenysége pártpolitikai jellegűnek minősül, és ez sérti a szuverenitásvédelmi törvényt.

A Tűzfalcsoport azonban rámutat:

A digitális polgári kör nem párt, hanem a Digitális Demokráciafejlesztési Alapítvány égisze alatt működik, így a baloldali vádak jogilag értelmezhetetlenek.

 Maga az Amnesty International kutatási vezetője, Hacsi Gábor is elismerte korábban, hogy a „politikai tevékenység” fogalma nehezen körülhatárolható, hiszen szinte bármely közéleti megnyilvánulás politikainak minősíthető.

A Tűzfalcsoport felidézi: 

Az Ügyvédkör korábban is kormányellenes állásfoglalásokat tett közzé, például a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslatot orosz mintának nevezte, és súlyos csapásként értékelte Magyarország számára. 

A szervezet vezetője, Horváth Lóránt korábban a Gyurcsány Ferchez köthető AMŐBA alapítvány élén állt, amely százmilliós adósságot hagyott maga után. Később a Political Capital igazgatóját, Krekó Pétert is képviselte jogi ügyben.

Az Ügyvédkör más prominens tagjai között ott találjuk Bárándy Pétert, a Medgyessy-kormány volt igazságügyi miniszterét, aki jelenleg Magyar Péter jogi képviseletét látja el, valamint Gatter Lászlót, a Fővárosi Bíróság korábbi elnökét, akinek idején több törvénysértő előzetes letartóztatási döntés született.

A Tűzfalcsoport szerint a mostani támadás sem jogi, hanem kifejezetten politikai természetű, célja Lánczi Tamás hitelességének aláásása. Az ügy inkább azt mutatja, hogy az Ügyvédkör saját múltja és baloldali kapcsolatai miatt aligha tekinthető függetlennek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!