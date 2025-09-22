Politikai alapú támadást indított Lánczi Tamás ellen egy balos ügyvédi szervezet

Újabb támadás érte Lánczi Tamást. Ezúttal a magát függetlennek beállító, valójában rendszeresen kormánykritikus Ügyvédkör részéről indult akció Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője ellen - olvasható a Tűzfalcsoport beszámolóját ismertető Magyar Nemzetben.

Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke folyamatos politikai támadásoknak van kitéve a baloldal részéről. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Az Ügyvédkör Lánczi Tamás elleni támadása minden jogi alapot nélkülöz

Az Ügyvédkör elnevezésű, baloldali elkötelezettségű szervezet a közleményében azt állította: összeférhetetlen Lánczi alapító tagsága a digitális polgári körben, mert szerintük a DPK tevékenysége pártpolitikai jellegűnek minősül, és ez sérti a szuverenitásvédelmi törvényt.

A Tűzfalcsoport azonban rámutat:

A digitális polgári kör nem párt, hanem a Digitális Demokráciafejlesztési Alapítvány égisze alatt működik, így a baloldali vádak jogilag értelmezhetetlenek.

Maga az Amnesty International kutatási vezetője, Hacsi Gábor is elismerte korábban, hogy a „politikai tevékenység” fogalma nehezen körülhatárolható, hiszen szinte bármely közéleti megnyilvánulás politikainak minősíthető.

A Tűzfalcsoport felidézi:

Az Ügyvédkör korábban is kormányellenes állásfoglalásokat tett közzé, például a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslatot orosz mintának nevezte, és súlyos csapásként értékelte Magyarország számára.

A szervezet vezetője, Horváth Lóránt korábban a Gyurcsány Ferchez köthető AMŐBA alapítvány élén állt, amely százmilliós adósságot hagyott maga után. Később a Political Capital igazgatóját, Krekó Pétert is képviselte jogi ügyben.

Az Ügyvédkör más prominens tagjai között ott találjuk Bárándy Pétert, a Medgyessy-kormány volt igazságügyi miniszterét, aki jelenleg Magyar Péter jogi képviseletét látja el, valamint Gatter Lászlót, a Fővárosi Bíróság korábbi elnökét, akinek idején több törvénysértő előzetes letartóztatási döntés született.

A Tűzfalcsoport szerint a mostani támadás sem jogi, hanem kifejezetten politikai természetű, célja Lánczi Tamás hitelességének aláásása. Az ügy inkább azt mutatja, hogy az Ügyvédkör saját múltja és baloldali kapcsolatai miatt aligha tekinthető függetlennek.