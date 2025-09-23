Az Országgyűlés fellép a politikai erőszak terjedése ellen

A politikai erőszak terjedése ellen nyújtottak be a határozati javaslatot a magyar parlamentben.

A parlamenti állásfoglalás egyértelműen elítéli a politikai erőszak minden formáját

A politikai erőszak terjedése elleni fellépésről nyújtott be határozati javaslatot az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottsága.

A dokumentum felkéri a kormányt, hogy dolgozzon ki a fizikai és digitális térben terjedő agresszió mérséklését elősegítő javaslatokat, tekintse át a fegyvertartással és fegyverviseléssel kapcsolatos jogsértések esetén alkalmazandó szabályokat, és szükség esetén szigorítsa azokat.

Az indoklásban arra hivatkoznak, hogy egy nem parlamenti, ellenzéki párt nyílt választói gyűléseire a párt egyik politikusa éles oldalfegyverrel ment el.

Ez példátlan, és teljességgel ellentmond a józan észnek"

- fogalmaznak.

A politikai erőszak térnyerésével kapcsolatos külföldi és hazai tendenciákra tekintettel az Országgyűlés kifejezi elkötelezettségét a békés közélet és a higgadt politikai párbeszéd fenntartása mellett, elítéli a politikai erőszak és erőszakkeltés minden formáját, és elhatárolódik minden olyan politikai megnyilvánulástól, amely a külföldi erőszakhullám hazai erősödéséhez vezet, beleértve az újságírók bántalmazását és megfélemlítését, a közéleti fórumokon történő törvényellenes fegyverviselést, a közszereplők elleni erőszakra való felbujtást és uszítást mind a fizikai, mind a digitális térben”

- áll a határozati javaslatban.