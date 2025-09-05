Politikai nyomásgyakorlás volt a Barátság vezeték támadása, amit Brüsszelnek el kell ítélnie

Brüsszelnek sürgősen reagálnia kell Ukrajna lépéseire, amelyek Magyarország energiabiztonságát fenyegetik – hangsúlyozta Gyürk András, a Fidesz európai parlamenti képviselője pénteki közleményében. Kijelentette: a Barátság olajvezeték támadása politikai nyomásgyakorlás volt Ukrajna részéről.

A Barátság kőolajvezeték. Forrás: Magyar Nemzet

A Barátság vezeték célzott támadások kereszttüzében

A politikus emlékeztetett: augusztusban többször érte katonai támadás a Barátság kőolajvezetéket, amely Magyarország és Szlovákia energiaellátásának egyik alapja. Az ukrán politikai és sajtónyilatkozatokból világosan kiderült, hogy a támadások célja Magyarország álláspontjának befolyásolása volt Ukrajna EU-csatlakozása ügyében – tette hozzá.

Kérdések az Európai Bizottsághoz

Gyürk szerint az energiával való zsarolás minden szabállyal ellentétes, ezért írásbeli kérdésekkel fordultak az Európai Bizottsághoz. Mint mondta, választ várnak arra, hogy a testület nyilvánosan elítéli-e az ukrán vezetés lépéseit, és milyen konkrét intézkedéseket tervez a hasonló esetek megelőzésére.

Az energiaellátás biztonsága a gazdaság alapja

A fideszes politikus kiemelte: a Barátság vezeték zavartalan működése nélkülözhetetlen a régió ellátásbiztonságához, és az energiaellátás stabilitása alapfeltétele a gazdasági versenyképességnek és az életszínvonal fenntartásának. Gyürk szerint még nem késő, hogy Brüsszel egyértelműen a tagállamok érdekeit helyezze előtérbe egy EU-n kívüli országgal szemben.