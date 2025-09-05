Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most érkezett! Putyin-Trump találkozó jön, eldől Ukrajna sorsa

Barátság kőolajvezeték

Politikai nyomásgyakorlás volt a Barátság vezeték támadása, amit Brüsszelnek el kell ítélnie

21 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Gyürk András, a Fideszes EP-képviselője felszólította az Európai Bizottságot, hogy lépjen fel Ukrajna Magyarország energiabiztonságát fenyegető akcióival szemben. A politikus szerint a Barátság kőolajvezetéket ért támadások célja Magyarország álláspontjának megváltoztatása volt Ukrajna EU-csatlakozása ügyében. Gyürk szerint az energiaellátás biztonsága alapvető feltétel, ezért Brüsszel nem hallgathat tovább.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Barátság kőolajvezetékpolitikai nyomásgyakorlásEurópai BizottságUkrajnaenergiabiztonság

Brüsszelnek sürgősen reagálnia kell Ukrajna lépéseire, amelyek Magyarország energiabiztonságát fenyegetik – hangsúlyozta Gyürk András, a Fidesz európai parlamenti képviselője pénteki közleményében. Kijelentette: a Barátság olajvezeték támadása politikai nyomásgyakorlás volt Ukrajna részéről.

Barátság
A Barátság kőolajvezeték. Forrás: Magyar Nemzet

A Barátság vezeték célzott támadások kereszttüzében

A politikus emlékeztetett: augusztusban többször érte katonai támadás a Barátság kőolajvezetéket, amely Magyarország és Szlovákia energiaellátásának egyik alapja. Az ukrán politikai és sajtónyilatkozatokból világosan kiderült, hogy a támadások célja Magyarország álláspontjának befolyásolása volt Ukrajna EU-csatlakozása ügyében – tette hozzá.

Kérdések az Európai Bizottsághoz

Gyürk szerint az energiával való zsarolás minden szabállyal ellentétes, ezért írásbeli kérdésekkel fordultak az Európai Bizottsághoz. Mint mondta, választ várnak arra, hogy a testület nyilvánosan elítéli-e az ukrán vezetés lépéseit, és milyen konkrét intézkedéseket tervez a hasonló esetek megelőzésére.

Az energiaellátás biztonsága a gazdaság alapja

A fideszes politikus kiemelte: a Barátság vezeték zavartalan működése nélkülözhetetlen a régió ellátásbiztonságához, és az energiaellátás stabilitása alapfeltétele a gazdasági versenyképességnek és az életszínvonal fenntartásának. Gyürk szerint még nem késő, hogy Brüsszel egyértelműen a tagállamok érdekeit helyezze előtérbe egy EU-n kívüli országgal szemben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!