Így fulladt érdektelenségbe Pottyondy Edináék tüntetése

"Csalódottak a libernyákok. Kevesen vannak a mai tüncin" - értékelte a Hősök terén megtartott rendezvényt Bohár Dániel, aki szerint Pottyondy Edináék kudarcához hozzájárult erősen, hogy már a hallgatóknak is unalmas "a folyamatos hergelés."

Fotó: ATV Youtube

Kudarcba fulladt Pottyondy tüntetése

Bohár Dániel egyébként írásához megosztotta Nagy Attila Tibor posztját. A baloldali elemző szintén arra jutott, hogy kisebb volt a létszám, mint amennyit várni lehetett. "A Hősök terén nagy részén tüntetők vannak, de bizony vannak üres, szellős részek is" - állapította meg.

Ahogy mi is beszámoltunk róla, ma 18 órás kezdéssel a Loupe Színházi Társulás, az Esti Kornél zenekar és több civil szervezett tüntetést tart a budapesti Hősök terén. A demonstráció célja, hogy tiltakozzanak a köztéren elhelyezett óriásplakátok ellen. A rendezvény fő arca Molnár Áron "noÁr", ismert baloldali aktivista és Pottyondy Edina ellenzéki influenszer. Ebben a cikkünkben pedig végigvettük, hogy kik is ők pontosan, milyen politikai múlltal rendelkeznek.

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója nem sokkal a demonstráció előtt egy posztban fejtette ki a véleményét Pottyondiék akciójáról. "Mintha a viszkis rabló mondaná, hogy bankba betörni nem szép dolog. Igaz, igaz, csak a te szádból nem túl hiteles" - fogalmazott a kormánypárti politikus.