Keményen odacsapott Pécs: betiltotta a Pride-ot

A rendőrség betiltotta az idei Pécs Pride-ot, arra hivatkozva, hogy a márciusi gyülekezési jogszigorítás és az Alaptörvény 15. módosítása tiltja az olyan rendezvényeket, amelyek a gyermekek fejlődésére károsak lehetnek, illetve népszerűsítik vagy megjelenítik a homoszexualitást – számolt be a Magyar Nemzet.

Nem lesz Pécsen Pride (Fotó: Ladóczki Balázs / Origo)

A szervezők szerint ez súlyos csapás az emberi jogokra, a szólásszabadságra és a békés gyülekezésre, de ennek ellenére megtartják a felvonulást.

Az Origo korábban arról is beszámolt, a magyar felnőttek jelentős része támogatja a Pride rendezvények korlátozását, elsősorban a gyermekek védelmére hivatkozva. A kutatásból kiderül, hogy míg Magyar Péter követői között többségben vannak a Pride-pártiak, addig Orbán Viktor szimpatizánsai szinte teljesen egységesen elutasítják a felvonulásokat.