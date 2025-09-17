Hírlevél

Ruszin-Szendi Romulusz

Pszichológus a fegyverbotrányról: Veszélyes üzenet a politikai erőszak éltetése

27 perce
Olvasási idő: 4 perc
Hal Melinda klinikai szakpszichológus szerint súlyos következményekkel jár, ha egy közszereplő úgy nyilatkozik, hogy az erőszak közel áll a szívéhez. A szakember szerint Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési botránya, a politikai erőszak éltetése rontja a közmorált és növeli a társadalmi feszültséget.
Ruszin-Szendi RomuluszszemélyiségbotránypszichológusHal Melinda

Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel az oldalán jelent meg a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán, miközben azt mondta: „Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!”

Ruszin-Szendi Romulusz, Orbán Viktor
Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel ment egy lakossági fórumra Fotó: Képernyőfotó

Hal Melinda klinikai pszichológus a Magyar Nemzetnek kifejtette: 

az agresszió és az erőszak éltetése súlyos következményekkel járhat, különösen, ha politikai referenciaszemély teszi.

Veszélyes üzenet a politikai erőszak éltetése

„Ha valaki úgy él és gondolkodik, hogy az erőszak közelebb áll a szívéhez, mint a szeretet vagy az emberi kapcsolatok, az egyértelműen veszélyes üzenet mindazoknak, akik követik” – hívta fel a figyelmet Hal Melinda. A szakpszichológus szerint Ruszin-Szendi korábbi kijelentései és utcai akciókra való utalásai 

tovább növelik a közbiztonsági kockázatot.

„Politikailag rendkívül deviáns magatartás, ha valaki éles fegyverrel megy politikai fórumra”

Eljárást vonhat maga után a nyílt fegyverviselés

A Nemzeti Nyomozó Iroda fegyverrel visszaélés gyanúja miatt vizsgálatot indított az ügyben, miután nyilvánosságra került, hogy Ruszin-Szendi Romulusz egy kézifegyverrel jelent meg rendezvényen. Horváth József biztonságpolitikai szakértő szerint Magyarországon, még engedély esetén sem indokolt, hogy valaki állandóan magánál tartson éles lőfegyvert, különösen nyilvános fórumokon.

Közösségi és társadalmi következmények

Hal Melinda hangsúlyozta, hogy az erőszak nyílt éltetése nemcsak a politikai közélet minőségét rontja, hanem a társadalmi normák relativizálásával szabad utat adhat az erőszakos cselekedeteknek. „Ma, amikor a politikai erőszak mindennapos és áldozatokat követel, 

nem férnek bele az olyan kijelentések, hogy valaki politikai szereplőként úgy fogalmazzon, hogy az ő szívéhez közel áll a gyilkolás” – fogalmazott.

 

