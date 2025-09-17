Pszichológus a fegyverbotrányról: Veszélyes üzenet a politikai erőszak éltetése

Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel az oldalán jelent meg a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán, miközben azt mondta: „Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!”

Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel ment egy lakossági fórumra Fotó: Képernyőfotó

Hal Melinda klinikai pszichológus a Magyar Nemzetnek kifejtette:

az agresszió és az erőszak éltetése súlyos következményekkel járhat, különösen, ha politikai referenciaszemély teszi.

Veszélyes üzenet a politikai erőszak éltetése

„Ha valaki úgy él és gondolkodik, hogy az erőszak közelebb áll a szívéhez, mint a szeretet vagy az emberi kapcsolatok, az egyértelműen veszélyes üzenet mindazoknak, akik követik” – hívta fel a figyelmet Hal Melinda. A szakpszichológus szerint Ruszin-Szendi korábbi kijelentései és utcai akciókra való utalásai