Pszichológus a fegyverbotrányról: Veszélyes üzenet a politikai erőszak éltetése

Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel az oldalán jelent meg a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán, miközben azt mondta: „Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!”
Hal Melinda klinikai pszichológus a Magyar Nemzetnek kifejtette:
az agresszió és az erőszak éltetése súlyos következményekkel járhat, különösen, ha politikai referenciaszemély teszi.
„Ha valaki úgy él és gondolkodik, hogy az erőszak közelebb áll a szívéhez, mint a szeretet vagy az emberi kapcsolatok, az egyértelműen veszélyes üzenet mindazoknak, akik követik” – hívta fel a figyelmet Hal Melinda. A szakpszichológus szerint Ruszin-Szendi korábbi kijelentései és utcai akciókra való utalásai
tovább növelik a közbiztonsági kockázatot.
A Nemzeti Nyomozó Iroda fegyverrel visszaélés gyanúja miatt vizsgálatot indított az ügyben, miután nyilvánosságra került, hogy Ruszin-Szendi Romulusz egy kézifegyverrel jelent meg rendezvényen. Horváth József biztonságpolitikai szakértő szerint Magyarországon, még engedély esetén sem indokolt, hogy valaki állandóan magánál tartson éles lőfegyvert, különösen nyilvános fórumokon.
Hal Melinda hangsúlyozta, hogy az erőszak nyílt éltetése nemcsak a politikai közélet minőségét rontja, hanem a társadalmi normák relativizálásával szabad utat adhat az erőszakos cselekedeteknek. „Ma, amikor a politikai erőszak mindennapos és áldozatokat követel,
nem férnek bele az olyan kijelentések, hogy valaki politikai szereplőként úgy fogalmazzon, hogy az ő szívéhez közel áll a gyilkolás” – fogalmazott.