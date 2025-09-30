Puzsér Róbert szerint a nyugdíjasok halála győzelmet hozhat a Tiszának

Puzsér Róbert, Magyar Péter egyik legaktívabb támogatója a Válasz Online szeptemberi podcastjában úgy fogalmazott, hogy a demográfiai folyamatok miatt legkésőbb 2030-ra leváltják a Fideszt, mert „még egy nyugdíjas nemzedék elhal” – számolt be az Ellenpont.hu.

Puzsér Róbert szerint a nyugdíjasok halála segíthet a Tiszának (Fotó: Mediaworks)

Puzsér arról beszélt, hogy ha a 2026-os választáson még újra a Fidesz-KDNP nyerne is, 2030-ra a demográfiai változások fordulatot hozhatnak. „Még egy nyugdíjas nemzedék elhal, még egy fiatal nemzedék választókorba lép” – fogalmazott a baloldali publicista, aki korábban többször is kinyilvánította, hogy a Tiszát támogatja.

Az Ellenpont felidézte:

Puzsér júniusban a Telexnek adott interjúban azt mondta: „az utolsó töltényig támogatni fogjuk a Tisza Pártot, hogy váltsa le az Orbán-rendszert.

Magyar Pétert pedig úgy jellemezte, mint aki „nagyon jól adja elő magát, érzi a néplelket és a kommunikációs teret”.