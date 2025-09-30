Puzsér Róbert szerint a nyugdíjasok halála győzelmet hozhat a Tiszának

Puzsér Róbert, Magyar Péter egyik legaktívabb támogatója a Válasz Online szeptemberi podcastjában úgy fogalmazott, hogy a demográfiai folyamatok miatt legkésőbb 2030-ra leváltják a Fideszt, mert „még egy nyugdíjas nemzedék elhal” – számolt be az Ellenpont.hu.
Puzsér arról beszélt, hogy ha a 2026-os választáson még újra a Fidesz-KDNP nyerne is, 2030-ra a demográfiai változások fordulatot hozhatnak. „Még egy nyugdíjas nemzedék elhal, még egy fiatal nemzedék választókorba lép” – fogalmazott a baloldali publicista, aki korábban többször is kinyilvánította, hogy a Tiszát támogatja.
Az Ellenpont felidézte:
Puzsér júniusban a Telexnek adott interjúban azt mondta: „az utolsó töltényig támogatni fogjuk a Tisza Pártot, hogy váltsa le az Orbán-rendszert.
Magyar Pétert pedig úgy jellemezte, mint aki „nagyon jól adja elő magát, érzi a néplelket és a kommunikációs teret”.
Nem ez az első eset, hogy Tisza-közeli szereplő a nyugdíjasok halálát kívánja.
Ruszin-Szendi Romulusz nemrégiben egy nyilvános fórumon, pisztollyal az oldalán, cinikusan „idős állománynak” nevezte a nyugdíjasokat. A Tisza védelmi tanácsadója azt is mondta:
Nem a nyugdíjasokat kell megszólítani, „hanem a fiatalokat, mert az idősek meg vannak fertőzve a propagandával”.
Korábban pedig Raskó György, a párt mezőgazdasági tanácsadója fejtegette, hogy a következő választásokig sok idős ember ki fog esni a választói körből. Az Ellenpont emlékeztet, hogy a Tisza Párt köreiben felmerült már a 13. havi nyugdíj elvétele, az anyáknak járó szja-mentesség eltörlése, valamint a nyugdíjemelési ráta csökkentése is.