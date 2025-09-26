Itt a mesterterv Rákosrendező hasznosítására

Megjelent a Rákosrendező fejlesztésére kiírt urbanisztikai és közterület-fejlesztési tervpályázat a Magyar Építők tájékoztatása szerint. Az uniós közbeszerzési portálon elérhető hirdetményben a főváros célja, hogy a területen egy fenntartható, XXI. századi városrész jöjjön létre, amely társadalmilag és környezetileg is mintaként szolgálhat – írja a Magyar Nemzet.

Rákosrendező városfejlesztési terv Fotó: Magyar Építők/Facebook

A pályázat kiírója, a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt., olyan tervezőcsapatot keres, amely képes nagy léptékű, komplex projektek előkészítésére, a helyszín adottságait kreatívan hasznosítja, és mérnöki precizitással valósítja meg a vizionárius elképzeléseket. A mestertervnek tartalmaznia kell a városrész szerkezetét, beépítési intenzitását, építészeti karakterét, közlekedési rendszerét, zöldfelületeit, közműhálózatát és közintézményi infrastruktúráját.

A pályázat két szakaszból áll: az első, részvételi szakaszban a jelentkezők alkalmasságát vizsgálják, a másodikban pedig csak az alkalmasnak minősített pályázók nyújthatnak be részletes pályaművet. A részvételi szakasz nyílt, a meghívott pályázók keretszáma 16.

A fejlesztési terület 244 hektár, ebből 149 hektár a szűken vett projektterület. A Rákosrendező városrészközponti övezetébe vegyes funkciójú, lakódomináns városrészt terveznek, kulturális és rekreációs létesítményekkel, valamint legalább 25 hektár zöldfelülettel, amely része lehet a Rákos-patak természetközeli állapotú helyreállításának. A terület integrálódik a budapesti kerékpárforgalmi főhálózatba, és az intermodális csomópont napi utasforgalma meghaladhatja a húszezer főt.

A bírálóbizottság tagjai között nemzetközi szakértők is helyet kaptak, köztük Bécs városfejlesztési programigazgatója, Andreas Trisko és Prága területfejlesztési alpolgármestere, Petr Hlaváček. A részvételi jelentkezés határideje november 4.

