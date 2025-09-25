Hírlevél

Dánia titokban ültetett be fogamzásgátló eszközöket grönlandi nőkbe, 12 éves kortól

Stefano Bottoni

Rasszista hisztit rendezett a tiszás történész, nem viseli el a Fidesz józsefvárosi győzelmét

Rasszista hisztit rendezett a Stefano Bottoni nevű tiszás megmondó ember a vasárnapi józsefvárosi győzelmünkkel kapcsolatban – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté, aki szerint a liberális körökben kedvelt történész az MTA védelmét élvezve osztja az észt.
Stefano BottonicigányozásFideszTisza Párttörténészrasszista

A Fidesz parlanenti frakcióvezetője Stefano Bottoni rasszista megnyilvánulás kapcsán felidézte: miután Kozma Lajos fideszes jelölt győzött a VIII. kerületben az időközi választáson, a tiszás történész a vereségtől dühösen azt írta: 

Az egy masszívan cigánylakta körzet, ami jelenleg a Fidesz aranytyúkja (Kocsisék erre építettek).”

Kocsis Máté a hisztis kijelentéssel kapcsolatban két, igencsak aggályos kifejezést is kiemelt: a masszívan cigánylakta, aranytyúk. 

„Szép megfejtések egy rövid mondatban” – jegyezte meg, majd közölte, hogy a tiszás megmondóember igencsak közkedvelt, a liberális körökben történészként ajnározzák, és az MTA munkatársa. „Biztos pont ilyen emberekre van ott is szükség. Talán el is jött az idő, hogy távozzon onnan!” – fűzte hozzá. 

Rasszista indíttatású támadás történt Józsefvárosban

A Fidesz frakcióvezetője közölte:

„No, nem pusztán azért, mert általánosít és degradál egy népcsoportot (erről hosszabban is érdemes lenne vele diskurálni), továbbá megbélyegez egy városrészt, és uszít ellenük, hanem azért, mert hülyeségeket beszél, és láthatóan halvány lila f…ja sincs arról, hogy mi a helyzet, de osztja az észt az Akadémia védett burka mögül. Amúgy is bírom ezt a típust, aki azzal adja el magát baromi okosnak, hogy sokszor könyvespolcok előtt fotózkodik…” 

Kocsis Máté egyben hozzátette, tudja, hogy fájó lehet 52-42-es vereség, miután már előre nagyképűek és dölyfösek voltak az eredménnyel kapcsolatban. „De erre nem egy masszív cigányozás a jó válasz, hanem érdemes lenne esetleg egy ennél alaposabb elemzést csinálni”  – fejtette ki véleményét, majd azzal összegzett: 

Balfácán.

 

 

