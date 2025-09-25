Rasszista hisztit rendezett a tiszás történész, nem viseli el a Fidesz józsefvárosi győzelmét

A Fidesz parlanenti frakcióvezetője Stefano Bottoni rasszista megnyilvánulás kapcsán felidézte: miután Kozma Lajos fideszes jelölt győzött a VIII. kerületben az időközi választáson, a tiszás történész a vereségtől dühösen azt írta:

Az egy masszívan cigánylakta körzet, ami jelenleg a Fidesz aranytyúkja (Kocsisék erre építettek).”

Kocsis Máté a hisztis kijelentéssel kapcsolatban két, igencsak aggályos kifejezést is kiemelt: a masszívan cigánylakta, aranytyúk.

„Szép megfejtések egy rövid mondatban” – jegyezte meg, majd közölte, hogy a tiszás megmondóember igencsak közkedvelt, a liberális körökben történészként ajnározzák, és az MTA munkatársa. „Biztos pont ilyen emberekre van ott is szükség. Talán el is jött az idő, hogy távozzon onnan!” – fűzte hozzá.