Reagáltak a kulturális infrastruktúrát ért ellenzéki támadásokra

Múzeumaink és a tények – Lázadó dolgozókról, bezárt múzeumokról és elakadt beruházásokról írt mostanában több ellenzéki orgánum is. Kampánytémává akarják tenni a magyar múzeumok helyzetét. Szomorú, mert ha valaminek túl kellene mutatnia a politikai szekértáborokon, az éppen az évezredes magyar és egyetemes kultúra relikviáit őrző múzeumi szféra kellene, hogy legyen – írta Vincze Máté közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár a Facebook-bejegyzésében, amelyben részletezte a tényeket:

- A kulturális infrastruktúra érdemi megújítása 2010-ben kezdődött, olyan mértékben és minőségben, amely a millenniumi évekhez fogható. Az elmúlt 15 évben 117 kulturális beruházásról született döntés mintegy 626 000 000 000 forint értékben, hazai költségvetési forrásból. Ebből 19 múzeumi beruházás valósult meg 124,3 milliárd forint értékben. Ezen felül EU-s forrásokból, 2014 és 2020 között 113 darab múzeumi fejlesztés jött létre közel 11 milliárd forintból.

- 2010 óta 1 527 330 négyzetméternyi kulturális tér újult meg és további 1 349 170 négyzetméternyi kulturális tér megújítása van folyamatban.

- Összevetésként, 2002-2010 között a hazai költségvetés csak minimális forrást juttatott kulturális fejlesztésekre, kis volumenű pályázati programok formájában. A szocialista kormányok alatt működő múzeumi Alfa program hat év alatt mindösszesen 1,6 milliárd forintot biztosított erre a célra.

Vincze Máté leírta, hogy mely beruházások valósultak meg az elmúlt 15 évben:

- Építésük óta először (!) valósult meg igazán érdemi felújítás a Magyar Állami Operaházban, a Budai Vigadóban vagy a Szépművészeti Múzeumban. Sorra nyeri a nemzetközi díjakat, elismeréseket a Néprajzi Múzeum, a Pénzmúzeum, vagy a Magyar Zene Háza új épülete. Új kortárs kiállítótérrel is bővült a Liget, a Millenium Házával. Újjászületett a Hagyományok Házának otthont adó Budai Vigadó, ahol kiváló múzeum kapott helyett. Létrejött a világhírű magyar fotóművészek, Robert Capa és André Kertész munkásságát bemutató Robert Capa Központ. Az egyik legszebb, megújult art deco palota ad otthont a Nobel-díjas író, Kertész Imréről elnevezett intézetnek, amely az író hagyatékát is kezeli. Nem messze ettől nyílt meg a megújult Ráth György-villa, az Iparművészeti Múzeum kiállítóhelye.