Reagáltak a kulturális infrastruktúrát ért ellenzéki támadásokra

Múzeumaink és a tények – Lázadó dolgozókról, bezárt múzeumokról és elakadt beruházásokról írt mostanában több ellenzéki orgánum is. Kampánytémává akarják tenni a magyar múzeumok helyzetét. Szomorú, mert ha valaminek túl kellene mutatnia a politikai szekértáborokon, az éppen az évezredes magyar és egyetemes kultúra relikviáit őrző múzeumi szféra kellene, hogy legyen – írta Vincze Máté közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár a Facebook-bejegyzésében, amelyben részletezte a tényeket:
- A kulturális infrastruktúra érdemi megújítása 2010-ben kezdődött, olyan mértékben és minőségben, amely a millenniumi évekhez fogható. Az elmúlt 15 évben 117 kulturális beruházásról született döntés mintegy 626 000 000 000 forint értékben, hazai költségvetési forrásból. Ebből 19 múzeumi beruházás valósult meg 124,3 milliárd forint értékben. Ezen felül EU-s forrásokból, 2014 és 2020 között 113 darab múzeumi fejlesztés jött létre közel 11 milliárd forintból.
- 2010 óta 1 527 330 négyzetméternyi kulturális tér újult meg és további 1 349 170 négyzetméternyi kulturális tér megújítása van folyamatban.
- Összevetésként, 2002-2010 között a hazai költségvetés csak minimális forrást juttatott kulturális fejlesztésekre, kis volumenű pályázati programok formájában. A szocialista kormányok alatt működő múzeumi Alfa program hat év alatt mindösszesen 1,6 milliárd forintot biztosított erre a célra.
Vincze Máté leírta, hogy mely beruházások valósultak meg az elmúlt 15 évben:
- Építésük óta először (!) valósult meg igazán érdemi felújítás a Magyar Állami Operaházban, a Budai Vigadóban vagy a Szépművészeti Múzeumban. Sorra nyeri a nemzetközi díjakat, elismeréseket a Néprajzi Múzeum, a Pénzmúzeum, vagy a Magyar Zene Háza új épülete. Új kortárs kiállítótérrel is bővült a Liget, a Millenium Házával. Újjászületett a Hagyományok Házának otthont adó Budai Vigadó, ahol kiváló múzeum kapott helyett. Létrejött a világhírű magyar fotóművészek, Robert Capa és André Kertész munkásságát bemutató Robert Capa Központ. Az egyik legszebb, megújult art deco palota ad otthont a Nobel-díjas író, Kertész Imréről elnevezett intézetnek, amely az író hagyatékát is kezeli. Nem messze ettől nyílt meg a megújult Ráth György-villa, az Iparművészeti Múzeum kiállítóhelye.
- Vidéken több mint 30, kulturális célú Makovecz-épület újult meg. De Kaposvár a Csiky Gergely Színház, Debrecen a Csokonai Fórum, Tatabánya a József Attila Könyvtár új épületére is büszke lehet.
- A Magyar Géniusz Programban 3,5 milliárd forintból 38 állandó és 26 időszaki kiállítás újult meg, 39 tudományos projekt mellett.
- Békéscsaba új Munkácsy múzeumi negyeddel, Szombathely új kiállítóhellyel és képtárral, Sóstó megújult Múzeumfaluval, Miskolc új múzeumi szárnnyal és látványraktárral gyarapodott. Visegrádon sváb tájház készült. Sopronban megújult a múzeumi negyed. Zalaegerszegen világszínvonalú új múzeum állít emléket Mindszenty Józsefnek. Megújult a Gödöllői Kastély nagy része, 17 másik kastély és 12 vár mellett. Székesfehérváron 5,5 milliárd forintból született újjá a Szent István Király Múzeum. Szentendrén megújult a Művészet Malom, Nagytétényben megnyílt a Campona Victrix régészeti kiállítóhely és a kastélymúzeum kertje.
- Kertekben egyébként is jól haladunk: a korábban parkolónak használt Nemzeti Múzeumkert és a Petőfi Irodalmi Múzeum melletti Károlyi-kert is újjászületett. A Városligetről nem is beszélve.
- A Nemzeti Múzeumhoz tartozó vidéki kiállítóhelyek közül a sárospataki Rákóczi Múzeum látványtárral bővült, az esztergomi Balassa Bálint Múzeum pedig 800 milliós ráncfelvarráson esett át, megvalósult a nyírbátori Báthori Múzeum műemléki rekonstrukciója.
- A szentendrei Skanzen leglátogatottabb új tájegysége, az Erdély eddigi ütemei több mint 7 milliárd forintból valósultak meg.
- A Könyvtári Szolgáltatási Rendszer program keretében 2013 óta több mint 1200 kis könyvtárfelújítás valósult meg a vármegyei városi könyvtárak szakmai támogatásával, többnyire 5000 fő alatti településeken.
- Múzeumaink nem csak kiállítóterek, jó kiállításhoz jó háttérkiszolgáló egységek is kellenek. Európa egyik legmodernebb múzeumi raktározási és restaurációs központja jött létre a Szabolcs utcában. Ilyesmit tervezünk szerte az országban. Piliscsabán a nemzeti könyvtár archivális raktára is felépült, amely a legmodernebb körülmények között, 35 ezer polcfolyóméternyi dokumentumot tud tárolni és digitalizálni. Az OSZK egyébként már évi 60 millió oldal digitalizálására képes, amely az egyik legjobb lakosságszámra vetített adat Európában. Ehhez fogható a Nemzeti Levéltár miskolci és szekszárdi raktárának és épületének megújulása is.
- Jelentős költségvetési támogatással újultak meg, vagy alapultak egyházi múzeumaink, közgyűjteményeink. Pannonhalma, Tihanyi Apátsági Múzeum, a kecskeméti Ráday Múzeum, a Debreceni Református Kollégium gyűjteményei, a pápai Pannonia Reformata, az Evangélikus Országos Múzeum, a Magyar Zsidó Múzeum, a szentendrei Szerb Egyházi Múzeum, a nyíregyházi Görögkatolikus Múzeum és megkezdődött a Keresztény Múzeum felújítása is.
A lista még sokáig folytatható lenne. Az eredmények önmagukért beszélnek, de aligha jelenti azt, hogy a munka végére értünk. Magyarországon több mint 800 muzeális intézmény van, és minden településen elérhető könyvtári szolgáltatás. Ezeket 2010-ben leromlott infrastruktúrával vettük át. Sok munka van még, ezért a kormány 2035-ig 850 milliárdnyi fejlesztéssel számol a kultúra területén, a listán előkelő helyen szerepel az Iparművészeti Múzeum főépületének értő felújítása is. Amíg ez megvalósul, a fenntartó tárca biztosítja az épület állagvédelmét.
Miért nem végeztünk már a beruházásokkal korábban? Jogos a kérdés, őszinte választ kíván. A szomszédunkban zajló háború közvetett és közvetlen költségei mintegy 9000 milliárd forintot vettek ki a magyarok zsebéből. Ha ez a forrás rendelkezésre állt volna, már nem lenne kérdés. A helyzeten az sem segít, hogy olyan ellenzéki európai parlamenti képviselőink vannak, akik azért lobbiznak, hogy hazánk ne, vagy csak késve kapja meg azokat az EU-s forrásokat, amelyek járnak Magyarországnak. Kollár Kinga, a Tisza párt EP-képviselője ki is jelentette, hogy az EU-s források visszatartása a beruházások elmaradásához vezet, ami elégedetlenséget szül és ez jó, mert így nagyobb eséllyel jutnak hatalomhoz...
Ha nem lennének hátráltató tényezők, már megvalósulhatott volna mind a 850 milliárdnyi, most 2035-ig tervezett beruházás. Ahol most tartunk, az, ilyen körülmények között szép eredmény és legalább annyira, ha nem még inkább a múzeumi szakemberek eredménye, mint a kormányé. Aki tehát eltagadja ezeket az eredményeket, az végső soron a múzeumi szakma világszínvonalú eredményeit tekinti semmisnek – írta a közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében.