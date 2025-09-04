Reakció a berlini gázolásra: Magyarország nem lesz bevándorlóország!

A politikus szerint a németországi támadás egy újabb figyelmeztetés arra, milyen következményekkel is jár a bevándorlás ösztönzése az ellenőrizetlen határnyitással együtt.

Menczer Tamás szerint indokolt, hogy ne legyenek Mohamedek Magyarországon

Menczer Tamás éppen egy nappal korábban, szerdán emelte ki a Facebookon az oroszlányi polgármester bátor szavait, aki a helyi iskola tanévnyitóján arról beszélt:

De jó, hogy nincs köztünk Mohamed.”

A kijelentést követő balliberális felháborodást Menczer álságosnak nevezte, majd így folytatta:

Angliában már második éve a legnépszerűbb fiúnév a Mohamed. Bécsben az általános iskolás és középiskolás diákok 41 százaléka muszlim. tíz éve tart a bevándorlási válság, a probléma ma is pont ugyanolyan súlyos, mint 2015-ben volt.

Európa szomszédságában ma is milliók dönthetnek úgy bármelyik pillanatban, hogy elindulnak Európa felé. Történelmi kihívás.”

A fideszes politikus kiemelte: a bevándorlásra kétféle válasz létezik.

Az egyik a nyugat-európai modell, amely terrorhoz, bűnözéshez és párhuzamos társadalmakhoz vezetett, a másik pedig a magyar kormány szigorú határvédelmi politikája.

A magyar válasz más: kerítés, határvédelem, rendőrök, határvadászok, szigorú szabályok. Senki nem jöhet be. 10 éve védjük Magyarország és Európa határát. Ezért nincsenek Mohamedek. És amíg az Orbán-kormány vezeti az országot, ez így is marad” – mondta Menczer.

Kitért azonban arra, hogy Brüsszel viszont más utat akar.

Von der Leyen és Weber mást akar. Magyarországból is bevándorlóországot akarnak csinálni. Ezért büntetnek minket napi 1 millió euróra pusztán azért, mert védjük a határunkat. Egy brüsszeli bábkormány végrehajtaná az akaratukat.”

– tette hozzá Menczer Tamás.