Menczer Tamás

Reakció a berlini gázolásra: Magyarország nem lesz bevándorlóország!

Ismét az illegális bevándorlás veszélyeire figyelmeztetett a csütörtöki, berlini tömeges gázolás kapcsán a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás hangsúlyozta: a nyugat-európai példák megmutatják, hova is vezet a nyitott határok politikája, és leszögezte: „Magyarország nem lesz bevándorlóország!”
Menczer TamásgyalogosgázolásautóbalesetBerlinbevándorlóország

Menczer Tamás Facebook-posztban reagált a legutóbbi tragikus németországi gázolásos terrortámadási eseményre.

Menczer Tamás szerint nincs szükség Mohamedekre Magyarországon.
Menczer Tamás: „A magyar kormány szigorú határvédelmi politikája a megoldás a bevándorlás okozta problémákra” Fotó: Facebook

Tömegbe hajtott egy autó Berlinben. Mohamed? A hírek szerint 7-8 éves gyerekek sérültek meg. Magyarország nem lesz bevándorlóország!”

– írta a kommunikációs igazgató.

Gyerekek közé hajtott egy autó Berlinben

A politikus szerint a németországi támadás egy újabb figyelmeztetés arra, milyen következményekkel is jár a  bevándorlás ösztönzése az ellenőrizetlen határnyitással együtt.

Menczer Tamás szerint indokolt, hogy ne legyenek Mohamedek Magyarországon

Menczer Tamás éppen egy nappal korábban, szerdán emelte ki a Facebookon az oroszlányi polgármester bátor szavait, aki a helyi iskola tanévnyitóján arról beszélt: 

De jó, hogy nincs köztünk Mohamed.” 

A kijelentést követő balliberális felháborodást Menczer álságosnak nevezte, majd így folytatta:

Angliában már második éve a legnépszerűbb fiúnév a Mohamed.

Bécsben az általános iskolás és középiskolás diákok 41 százaléka muszlim.

tíz éve tart a bevándorlási válság, a probléma ma is pont ugyanolyan súlyos, mint 2015-ben volt. 

Európa szomszédságában ma is milliók dönthetnek úgy bármelyik pillanatban, hogy elindulnak Európa felé. Történelmi kihívás.”

A fideszes politikus kiemelte: a bevándorlásra kétféle válasz létezik. 

Az egyik a nyugat-európai modell, amely terrorhoz, bűnözéshez és párhuzamos társadalmakhoz vezetett, a másik pedig a magyar kormány szigorú határvédelmi politikája.

A magyar válasz más: kerítés, határvédelem, rendőrök, határvadászok, szigorú szabályok. Senki nem jöhet be. 10 éve védjük Magyarország és Európa határát. Ezért nincsenek Mohamedek. És amíg az Orbán-kormány vezeti az országot, ez így is marad” – mondta Menczer.

Kitért azonban arra, hogy Brüsszel viszont más utat akar.

Von der Leyen és Weber mást akar. Magyarországból is bevándorlóországot akarnak csinálni. Ezért büntetnek minket napi 1 millió euróra pusztán azért, mert védjük a határunkat. Egy brüsszeli bábkormány végrehajtaná az akaratukat.”

– tette hozzá Menczer Tamás.

 

